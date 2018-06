Pred Tovarno nogavic Polzela je le še nekaj dni negotovosti. Če se bo našel kupec, ki bo že na tretji javni dražbi v četrtek kupil poslovno celoto, ki jo sestavljajo nepremičnine, premičnine, blagovna znamka Polzela, zraven pa še zaloge gotovih izdelkov, za kar izklicna cena znaša 2,46 milijona evrov, potem si bo lahko 90 zaposlenih, ki v tovarni delajo tudi po stečaju, oddahnilo.

Če zanimanja ne bo, bo upravitelj v drugem delu z zviševanjem izklicne cene skušal prodati blagovno znamko Polzela in zalogo gotovih izdelkov. Izklicna cena za ta del premoženja je postavljena pri 536.573 evrov, dražitelji bodo lahko na prvem delu javne dražbe ceno višali za najmanj 20 tisočakov, na drugem pa za pet tisočakov.

Vseskozi poslujejo uspešno

A je malo verjetno, da bi stečajnemu upravitelju uspelo prodati poslovno celoto, za katero že doslej ni bilo zanimanja, medtem ko bolje kaže prodaji blagovne znamke in zalog. »Trenutno nimam nobenih informacij glede kupcev. Postopek je odprt do četrtka in ne bi želel vnaprej dajati kakršnih koli informacij o tem, kolikšno je zanimanje,« je za Dnevnik dejal Zlatko Hohnjec. Čeprav pregovor pravi, da gre v tretje rado, odkrito priznava, da je, kar se tiče prodaje poslovne celote, skeptičen.

»Nekaj več resnih interesentov je za nakup blagovne znamke in zalog. Kako resni so dejansko, pa tudi ne morem vedeti. Upam, da se bo vsaj en resen vendarle pojavil,« pravi Hohnjec. Če ga ne bo in se vse skupaj ne bi odvilo po njegovih željah in načrtih, se bo zgodba Tovarne nogavic Polzela sredi julija dokončno zaključila, saj možnosti za nadaljevanje proizvodnje ni več. »Dejansko se je tudi meni že iztekel enoletni mandat, a smo ga podaljšali za ta čas, da končamo prodajni postopek,« še pove Hohnjec.

Stečajni upravitelj se dobro zaveda tudi tega, da je za nogavice v tem času že nastopila tako imenovana mrtva sezona. A vse doslej so poslovali zelo uspešno. Lani so v vsem letu ustvarili 3,5 milijona evrov čistih prihodkov in imeli 51.000 evrov čistega dobička. Tudi maja je proizvodnja potekala povsem običajno, čisti prihodki od prodaje so presegli 314.000 evrov, z deli za druge blagovne znamke pa so načrt presegli celo za 14 odstotkov.