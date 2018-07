Pred dnevom premora so ubežniki znova lahko poskusili svojo srečo. Glavnina z najboljšimi v skupnem seštevku je hitro ugotovila, da med njimi ni nobenega nevarnega kolesarja, zato se ni posebej naprezala, le nadzorovala je razliko in s tem hranila moči pred zadnjim tednom Toura, ko jih čakajo zahtevni Pireneji.

Dan je prinesel tri kategorizirane vzpone, pred začetkom zadnjega, najtežjega, sta prva resneje napadla Francoza Fabien Grellier in Julien Bernard. Pet kilometrov in pol pod vrhom se je iz ubežne skupine za takrat vodilnim Bernardom podal Poljak Rafal Majka, hitro prevzel vodstvo, a se je moral 15 kilometrov pred ciljno črto predati. Osmerica je le kratek čas nadaljevala skupaj, saj so se v zadnjih kilometrih začeli prvi napadi, dobrih sedem do konca pa je ključno pospeševanje uspelo Nizozemcu Baukeju Mollemi. Sledila sta mu lahko le Danec Magnus Cort Nielsen in Španec Jon Izagirre, trojica si je hitro privozila dobrih 20 sekund prednosti.

Danec, Nizozemec in Španec so se na koncu udarili za etapno zmago, najmočnejši je bil Cort Nielsen, ki je pri 25 letih vpisal največji uspeh v karieri.

Dobrih 13 minut kasneje so ciljno črto prečkali najboljši v skupnem seštevku. Britanca Thomas in Chris Froome, Nizozemec Tom Dumoulin, slovenski up Primož Roglič in drugi so etapo končali skupaj.

Pred zadnjim tednom Toura ima Thomas 1:39 minute prednosti pred Froomom in 1:50 minute pred Dumoulinom. Roglič na četrtem mestu zaostaja 2:38 minute.