Čemas Stjepanovičeva je dodala, da so oceno škode na objektih predali Upravi RS za zaščito in reševanje ter drugim pristojnim državnim ustanovam in da zdaj pričakujejo vladin odgovor ter izpolnitev njenih obljub.

Vlada je namreč obljubila, »da bo škoda povrnjena« in da bodo »v prvi vrsti povrnjeni intervencijski stroški, ki črnomaljski občinski proračun bremenijo za približno 500.000 evrov,« je pojasnila.

Škoda presegla 20 milijonov evrov Skupna ocena vse škode je sicer po županjinih besedah presegla 20 milijonov evrov, v navedeno oceno pa so všteli vse intervencijske stroške, škodo v kmetijstvu, na objektih in avtomobilih ter zneske, ki so jih zavarovalnice že in jih še bodo namenile za sanacijo ter popravilo avtomobilov, je še povedala Čemas Stjepanovičeva. Uprava za zaščito in reševanje je v končnem poročilu po junijskem neurju s točo in poplavami v Beli krajini nedavno zapisala, da je v posredovanju gasilskih enot, občin ter uprave skupaj nastalo za skoraj 547.000 evrov intervencijskih stroškov. Ministrstvo za obrambo pa je vladi predlagalo, da iz proračunske rezerve povrnejo več kot 412.000 evrov.