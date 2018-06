V vrtcu Čardak so danes za STA povedali, da so se prilagodili stanju, glede delovanja s točo precej manj poškodovanega otroškega vrtca Loka, pa dodali, da je tudi tam v vrtec danes prišlo manj otrok in da tamkajšnje delo poteka normalno.

Petkova toča je sicer poškodovala tudi streho največje črnomaljske Osnovne šole Loka s približno 530 učenci. V šoli so za STA povedali, da so se začasno prilagodili stanju in da tamkajšnji pouk danes poteka normalno. Nadomestni prostor so dobili v sosednji srednji šoli, in sicer v učilnicah zaradi mature že nezasedenih zadnjih letnikov, so še dodali.

Po petkovem neurju s točo, ki je najhuje prizadela občino Črnomelj, sicer po besedah županje Mojce Čemas Stjepanovič nadaljujejo odstranjevanje posledic in ocenjujejo škodo.