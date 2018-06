Neurje s točo je v petek popoldan najprej zajelo območje od Črnomlja do Novega mesta, nato pa v večernih urah še vzhodno Slovenijo, vse od Posavja preko Kozjanskega in Podravja do Prlekije. Na pomoč pri sanaciji posledic neurja so morali priskočiti gasilci.

Celjska izpostava uprave za zaščito in reševanje poroča o zalivanju prostorov z meteorno vodo, poškodovanih ostrešjih zaradi močnega vetra in vetrolomov. Na območju občine Šmarje pri Jelšah je meteorna voda poplavila dvorišče in prostore gasilskega doma v Mestinju. Voda je zalila tudi osem učilnic osnovne šole v Rogaški Slatini, gasilci pa so posredovali tudi pri čiščenju vozišča, na katerem je bil mulj.

O poplavah meteorne vode in podrtih drevesih, ki so padala na ostrešja in ceste, poročajo tudi z vzhodnejšega dela države. Močno neurje je med drugim zajelo območja občin Ormož, Majšperk, Ptuj, Beltinci, Lendava, Križevci, Ptuj, Velika Nedelja in Murska Sobota. Gasilci so drevesa odstranili, poškodovane strehe prekrili in izčrpali vodo iz objektov.

Na območju vzhodne Slovenije in severne Hrvaške so v petek sicer zabeležili več kot 28.000 udarov strel.

Nadaljevalo se bo odpravljanje posledic

Gasilci na območju Črnomlja in Novega mesta in tudi drugod bodo danes nadaljevali s sanacijo objektov, ki jih je poškodovala močna toča. Okrog 350 gasilcev je v Črnomlju delalo še pozno v noč, dokler so jim to dopuščale vremenske razmere, in uspelo prekriti vse prizadete javne zavode v kraju, so sporočili s črnomaljske občine.

Območje Črnomlja in Novega mesta je namreč okoli 16.15 zajel nevihtni pas z močno točo. Kot so za STA povedali v črnomaljski civilni zaščiti, je v pasu od Dragatuša prek Kanižarice do Črnomlja proti Petrovi vasi toča poškodovala in razkrila številne strehe. Padala je toča v velikosti jajca, ki je poškodovala tudi polja, sadovnjake in avtomobile. Nevihtna celica je pot nadaljevala na severovzhod države, kjer so poročali o težavah z meteorno vodo in vetrolomih.

Po podatkih Centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje je neurje na območju Občine Črnomelj poškodovalo več kot 400 objektov. Med drugim je podjetje Akrapovič ustavilo proizvodnjo v svoji črnomaljski enoti, saj je toča popolnoma uničila streho.