Poveljnik štaba črnomaljske civilne zaščite Jože Weiss je navedel, da so pri intervencij med drugim uporabili dobrih 32 ton zaščitne folije, dobrih 700 kilogramov žebljev in 25 kubičnih metrov desk, porabili dobrih 12.100 litrov goriva in izdali nekaj več kot 2100 prehranskih obrokov. Poveljnik Gasilske zveze Črnomelj Jože Vrščaj je povedal, da je prvi dan posredovanja sodelovalo 250 belokranjskih gasilcev, ki so jim v naslednjih dneh na pomoč priskočili kolegi iz drugih območij. Štirje gasilci so se tudi lažje poškodovali pri zdrsih in z urezninami. Poškodovali so tudi nekaj gasilske zaščitne opreme.

Gasilski regijski poveljnik Boštjan Majerle je dejal, da so belokranjskih gasilcem na pomoč priskočili kolegi iz 14 od 17 slovenskih regij ter kolegi iz hrvaškega Karlovca. Predstavniki civilne zaščite in županja Mojca Čemas Stjepanovič je opozoril tudi na nevarnost, ki s streh z neprimerno kritino ob vetru ali padavinah grozi mimoidočim in na nevarnost samovžiga premočenega sena. Lastnike in upravljavce, ki poškodovane objekte še ne nameravajo ali ne zmorejo sanirati, so tudi pozvali, naj se povežejo s krovci, ki lahko PVC folijo na strehah poškodovanih objektov pritrdijo za daljše obdobje.