V letošnjem prvem polletju so našteli 603.000 prenočitev turistov, kar je 1,3 odstotka več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta. »Prva ocena kaže, da je rast obiska za zdaj bolj umirjena kot lani,« so zapisali v javnem zavodu. V prvi polovici lanskega leta so namreč turisti v glavnem mestu ustvarili nekaj več kot 577.000 prenočitev, kar je bilo kar 13,6 odstotka več kot v prvih šestih mesecih leta 2016. Še vedno raste tudi obisk ljubljanskih turističnih informacijskih centrov ob Tromostovju in na Krekovem trgu. Junija je centra obiskalo več kot 51.000 turistov, torej dobra petina več kot v enakem obdobju lani. Med obiskovalci turističnih centrov še vedno občutno prevladujejo tuji turisti: domačih obiskovalcev je bilo 3897, tujih pa 47.861.