Predvsem ob petkih, sobotah in nedeljah, ko v Bohinju ob lepem vremenu pričakujejo največ enodnevnih gostov, je z okoliških parkirišč z javnim prevozom enostavno in za razmeroma nizko ceno oziroma celo brezplačno mogoče priti bodisi do Bohinjskega jezera bodisi do izhodišča za pohodniške ture. Nasprotno pa je parkiranje ob jezeru vse dražje. Za eno uro parkiranja je letos treba odšteti 2,5 evra.

Zadovoljivi odzivi na novi režim

»Občina se je letos odločila, da ponudi alternativo višjim cenam parkiranja ob jezeru. To so tri nova parkirišča. Prvo je v Bohinjski Bistrici pri Danici s 100 parkirnimi prostori, kjer je parkiranje brezplačno, od petka do nedelje pa se lahko obiskovalci s parkirišča brezplačno odpeljejo z avtobusom do Bohinjskega jezera,« opisuje podžupan občine Bohinj Jože Sodja, ki opravlja naloge župana.

»Drugo veliko parkirišče je travnato v Ribčevem Lazu nasproti hotela Kristal, kjer parkirnina za ves dan stane pet evrov, na vsakih 15 minut tudi med tednom pa se je mogoče odpeljati s kombijem do jezera pa tudi nazaj,« opisuje. To parkirišče ima kar 300 parkirnih prostorov.

Za dva evra za ves dan je vozilo mogoče pustiti v Srednji vasi na enem od 70 parkirnih prostorov (17 dodatnih je namenjenih avtodomom) na novem parkirišču Senožeta.

S parkirišča Senožeta se je mogoče od petka do nedelje devetkrat na dan odpeljati tudi do razpotja med planino Blato in Vogarjem oziroma zjutraj celo do parkirišča na planini Blato; za pot s svojim avtomobilom na priljubljeno izhodišče za planinske ture bi morali sicer odšteti deset evrov.

»Odzivi na novi režim so izredno dobri, ne glede na to, da nam vreme ne služi tako kot zadnji dve leti. Od 23. junija, ko smo ga uveljavili, do minule nedelje, se je z javnim prevozom peljalo okoli 1813 potnikov, največ na razdalji med parkiriščem nasproti hotela Kristal in jezerom,« je navdušen direktor občinske uprave Miro Sodja. Pripombe, komentarji in pritožbe glede prometa sicer najprej dosežejo izvajalce storitve, ki o tem vsak teden poročajo na skupnih sestankih s predstavniki občine Bohinj, Turizma Bohinj, upravljalcem parkirišč in redarstva. Se pa s pripombami obračajo tudi neposredno na občino Bohinj ali zavod Turizem Bohinj.

»Vse do zdaj nismo prejeli večjih pritožb, se pa med pripombami pojavljajo predvsem pobude, naj brezplačne prevoze do razpotja med planino Blato in Vogarjem vzpostavimo vsakodnevno in ne zgolj ob petkih, sobotah in nedeljah. Naš cilj je, da počasi ukinjamo parkirišča neposredno ob Bohinjskem jezeru in tudi, da zvišujemo pogostost brezplačnega prevoza in ga povsod ponudimo vsak dan,« pojasnjuje predstavnica Turizma Bohinj za odnose z javnostmi Katarina Košnik.