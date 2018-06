Enaindvajsetletna koroška študentka Univerze na Primorskem, ki želi ostati neimenovana, je v času študijskega leta nastanjena v večposteljni sobi tako imenovanega Čebelnjaka, koprskega študentskega doma, enega od javnih študentskih domov Univerze na Primorskem. Trenutno bi se morala osredotočati na izpitno obdobje, namesto tega pa se ukvarja s težavami z nastanitvijo. Do konca junija mora namreč zapustiti svojo študentsko sobo, saj ne izpolnjuje predpisanih izrednih pogojev, da bi ji subvencionirano bivanje podaljšali tudi poleti. Študentski domovi Univerze na Primorskem namreč v juliju in avgustu sobe raje oddajajo turistom, kar počnejo sicer tudi javni zavodi študentskih domov v Ljubljani ali Mariboru, a le če se študenti poletni nastanitvi v študentskem domu odpovejo prostovoljno.

Študenti na podlagi razpisa o subvencioniranem bivanju v študentskem domu od države prejmejo odločbo za bivanje v času študijskega programa, praviloma za obdobje do 12 mesecev. Tisti, ki pogodbo sklenejo z javnimi študentskimi domovi Univerze na Primorskem, pa se morajo strinjati še s spornim sedmim členom, ki določa, da se »pogodba sklene za čas 10 mesecev, in sicer od 1. oktobra 2017 do 30. junija 2018 in od 1. septembra 2018 do 30. septembra 2018«. Člen sicer določa tudi izjeme. »Če bo stanovalec/ka potreboval bivanje v ŠD v času od 1. julija 2018 do 31. avgusta 2018 – zgolj in izključno za potrebe študijskih obveznosti, kar bo nedvomno dokazoval s potrdili visokošolskega zavoda, na katerem je vpisan, bo za to obdobje lahko sklenjen aneks k tej pogodbi,« piše v pogodbi.

Ministrstvo poziva, naj sporno prakso prekinejo

Na sporno prakso Študentskih domov Univerze na Primorskem že vrsto let opozarjajo predstavniki tamkajšnjega študentskega sveta, zdaj pa so nanjo opozorili tudi z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Aprila letos so tako vsem pogodbenim zasebnim in javnim dijaškim oziroma študentskim domovom poslali poziv, da je takšna praksa neustrezna. Vse, ki imajo s študenti sklenjeno pogodbo za deset mesecev, so pozvali, naj »nemudoma« sklenejo aneks za bivanje v obdobju 12 mesecev, kot uradno traja študijsko leto (od 1. septembra do 1. oktobra) in je obenem navedeno tudi v odločbi subvencioniranega bivanja, ki jo prejmejo študenti.

Na ministrstvu pravijo, da sicer ne nasprotujejo trženju prostih ležišč. »Ne more pa študentski ali dijaški dom pogojevati, v katerih primerih lahko študenti, ki so upravičeni do subvencije za bivanje za celo študijsko leto, to koristijo julija in avgusta,« so odločni na ministrstvu in poudarjajo, da morajo s študenti sklepati nastanitvene pogodbe za ves čas trajanja pravice do subvencioniranega bivanja, ki jo dodeli država.