Hrvatice prosijo Rebića, naj se poroči z njimi

Ko je mama hrvaškega nogometaša Anteja Rebića izjavila, da si želi, da bi se njen sin končno umiril, torej našel dekle in se poročil, si zagotovo ni mislila, da bo s svojo izjavo povzročila epidemijo ženitnih ponudb med hrvaškimi dekleti. »Rebić, oženi me,« je namreč postal eden od najpopularnejših transparentov ob vrnitvi hrvaške reprezentance, kmalu zatem pa je osvojil tudi instagram. Nogometaš, ki igra za nogometni klub Eintracht iz Frankfurta, je postal eden od najbolj zaželenih samcev, v vsakem hrvaškem mestu, ki so ga podprvaki svetovnega nogometnega prvenstva obiskali zadnje dni, pa je bil pričakan s srčkastimi transparenti v rokah mladenk, ki so kar tekmovale v ženitnih ponudbah. Štiriindvajsetletnik je lahko videl vse, od preprostih prošenj, naj se poroči z njimi, do verzov, kot je »Oj, Rebiću Ante, ja san cura za te«, ki ga je bilo mogoče opaziti v Splitu.