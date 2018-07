Nove svetovne nogometne prvake je v ponedeljek v Parizu pričakalo več deset tisoč rojakov. Nad njimi so poleteli vojaški lovci, ki so nebo obarvali v barve francoske zastave, v Elizejski palači pa jih je pričakal predsednik Emannuel Macron in vsakemu podelil najvišje državno civilno odlikovanje, red legije časti. Še bolj evforično je bilo na Hrvaškem, kjer je drugouvrščene nogometaše selektorja Zlatka Dalića po poročanju tamkajšnjih medijev pozdravilo neverjetnih 500.000 ljudi.

Francozom pol milijona na glavo, Nemcem in Špancem nič Poleg tega, da bodo igralci obeh moštev do konca svojih dni deležni časti in slave, bodo za uspeh tudi bogato nagrajeni. Bančni račun Hrvaške nogometne zveze (HNS) je po nedeljskem finalu polnejši za kar 28 milijonov dolarjev, še deset milijonov več pa je prejela zveza novih svetovnih prvakov. Oba zneska sta sicer le del rekordnega 400 milijonov dolarjev visokega denarnega sklada, ki ga je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) namenila 32 reprezentancam letošnjega mundiala. Ta je bil 41 odstotkov višji kot pred štirimi leti v Braziliji in je predstavljal nekaj več kot polovico vsote, ki jo je Fifa dala na stran za udeleženke. Še 391 milijonov dolarjev je bilo namreč porabljenih za zavarovalnine nogometašev in kompenzacije klubom, da so igralcem dovolili nastop na prvenstvu. Koliko bo hrvaškim in francoskim nogometašem zares kapnilo v žep za nastop v finalu, sicer ni odvisno od Fife niti od obeh selektorjev, temveč izključno od francoske (FFF) oziroma hrvaške nogometne zveze. Kot je sporočil predsednik FFF Noël Le Graët, bodo galski petelini na posameznika dobili 30 odstotkov Fifine nagrade oziroma 330.000 dolarjev, že pred tem pa jim je bilo za vsako odigrano tekmo na turnirju obljubljenih 22.300 dolarjev. Podobno radodarni bodo pri HNS, kjer bodo svojim junakom izplačali 40 odstotkov zaslužka (11,2 milijona dolarjev). In koliko je bilo pred odhodom v Rusijo obljubljeno nogometašem nekaterih drugih držav? Prvi favoriti prvenstva Brazilci bi za zmago dobili milijon dolarjev na posameznika, Avstralci 750.000 dolarjev, tretjeuvrščeni Belgijci 700.000 dolarjev, medtem ko bi si Angleži razdelili 5,6 milijona dolarjev oziroma slabih 243.000 dolarjev na osebo. Največji osmoljenci so nedvomno Nemci in Španci. Prvi bi bili za končno zmago nagrajeni s 410.000 dolarji, drugi z 240.000 dolarji, vendar so zaradi izpada v skupinskem delu oziroma osmini finala oboji ostali praznih rok.

Dobrodelni Angleži, trmasti Afričani Glede na to, da velika večina zvezdnikov največjih in najmočnejših reprezentanc omenjene zneske v klubih zasluži v tednu ali dveh, premija za marsikaterega igralca pomeni le dobronamerno gesto zveze. »Igranje na SP mi pomeni užitek, saj so se mi s tem izpolnile sanje. Seveda je v igri tudi denar, a to je zame nepomembno. Ne igram zaradi tega,« je za L'Equipe zatrdil francoski branilec Samuel Umtiti. Kljub temu je že konec preteklega meseca val navdušenja požel njegov reprezentančni soigralec Kylian Mbappe, saj je naznanil, da bo ves zaslužek od mundiala – dobrih 500.000 dolarjev – podaril dobrodelni organizaciji Premiers de Cordée, ki skrbi za športne aktivnosti invalidnih otrok. »Kylian je čudovit človek. Ko mu čas dovoljuje, nam zelo rad priskoči na pomoč,« je za časnik Le Parisien dejal generalni direktor organizacije Sebastien Ruffin. Devetnajstletnik pa še zdaleč ni edini nogometaš, ki se odreka premijam za nastope na velikih tekmovanjih. To že celo desetletje počnejo tudi angleški reprezentanti, ki denar darujejo Angleški nogometni fundaciji (EFF). Ta je v zadnjih desetih letih med drugim denar podarila Unicefu in skladom, kot so OnSide, Rays of Sunshine in WellChild. Doslej so se angleški igralci odrekli premijam v skupni višini več kot 6,5 milijona dolarjev. A nagrade oziroma njihova višina je v preteklosti zanetila tudi marsikateri spor. Ker je bil obljubljeni bonus 61.000 funtov zanje prenizek, se pred štirimi leti na letalo za v Brazilijo niso želeli vkrcati kamerunski nogometaši, v strahu, da bodo ostali brez nagrad, pa so en trening takrat bojkotirali Nigerijci. Podobno je isto leto ravnala ganska vrsta, ki je zagrozila, da na mundialu ne bo odigrala tekme, če ne bo plačana vnaprej. Poteza se je izkazala za uspešno, saj je s tem svojo vlado prisilila, da je v Brazilijo z njo odpotoval tudi kovček s tremi milijoni dolarjev.