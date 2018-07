»Vlečnica Konta na Voglu deluje že več kot pol stoletja, zato se je lastnik odločil, da je čas, da jo zamenja z novejšo, predvsem pa zmogljivejšo napravo,« pojasnjuje Aleksandra Fiorelli, direktorica skupnih služb v družbi Žičnice Vogel Bohinj. Na vprašanje, kdaj se bodo smučarji lahko veselili uporabe novejše in zmogljivejše naprave, pa, kot je dejala, še ne more odgovoriti. »Trenutno smo še vedno v fazi pridobivanja soglasij in dovoljenj za novo postavitev. Seveda si želimo, da bi se to zgodilo čim prej,« odgovarja Fiorellijeva.

Staro vlečnico bodo odstranili in nadomestili z zmogljivejšo Kot se da razbrati iz sklepa, ki ga je pred nedavnim izdala Agencija za okolje, investitorju za omenjeni poseg za pridobitev gradbenega dovoljenja ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Soglasje blejske območne enote zavoda za gozdove, kulturnovarstveno soglasje kranjskega zavoda za kulturo in soglasje k projektu so, kot navaja agencija za okolje, že pridobili. Preden se bodo na Voglu lotili gradnje nove vlečnice, bodo odstranili sedanjo. Zgornja in spodnja postaja nove Konte, dolge 257 metrov, bosta minimalno oddaljeni od sedanjih postaj. Pogon vlečnice bo na spodnji postaji, zgornje obračališče pletenice pa bo nekoliko višje od sedanjega. Na uro bo lahko prepeljala 1192 oseb. Koliko denarja bodo na Voglu vložili v novo napravo, še ni znano.

V Kranjski Gori čakajo gradbeno dovoljenje za vlečnico in gondolo Na podoben poseg se pripravljajo tudi v Kranjski Gori. Odstraniti nameravajo obstoječo vlečnico Brsnina in postaviti novo. Pred posegom, podobno kot na Voglu, po sklepu agencije za okolje prav tako ne potrebujejo okoljevarstvenega soglasja in presoje vplivov na okolje. Nova vlečnica bo po podatkih iz obrazložitve sklepa sodeč dolga 446 metrov in bo lahko v eni uri prepeljala 895 oseb, kar je kar 395 več kot stara. Ta je bila, sodeč po tabli na spodnji postaji, nazadnje obnovljena pred 38 leti. Novo vlečnico bodo sestavljali dve postaji in pet stebrov ter na vsaki postaji po ena kontrolna hišica. Kdaj bodo na Brsnini v Kranjski Gori zabrneli stroji, podobno kot na Voglu še ne vedo, saj je vse odvisno od pridobivanja soglasij in gradbenega dovoljenja. »Ali se bodo načrti uresničili še pred prihajajočo zimsko sezono, je težko napovedati,« pravi vodja trženja na Smučišču Kranjska Gora Klavdija Gomboc. Podobno si želijo, da bi čim prej dobili gradbeno dovoljenje za gradnjo gondole na vrh Vitranca, ki bi temu smučarskemu središču priskrbela povsem nove razsežnosti smučanja in poletnih dejavnosti. Že konec maja je Gombočeva napovedala, da bodo vložili vse potrebne dokumente za pridobitev gradbenega dovoljenja in jih po potrebi še dopolnjevali. »Kljub vsemu tudi na vprašanje, kdaj bomo lahko začeli graditi gondolo na vrh Vitranca, nimam odgovora. Zagotovo takoj, ko bo to mogoče. Upamo pa, da najkasneje v naslednjih petih letih,« dodaja. Po ocenah investitorja bo naložba stala od osem do deset milijonov evrov, še izpostavlja Gombočeva.