Kakorkoli, svetovno prvenstvo je za nami, pesmi pa bodo ostale, podobno kot bo ostalo prijateljstvo med za mnoge spornim glasbenikom Markom Perkovićem - Thompsonom in nogometaši Hrvaške. Pred vami so skladbe, ki so jih hrvaški navijači in nogometaši, pa tudi predsednica Kolinda Grabar Kitarović in preostali politiki, največkrat prepevali in so se največ vrtele na radiih.

Moja domovina Hrvatski band aid Popevka, ki temelji na obrazcu Geldofove Do They Know it’s Christmas?, je bila posneta v začetku vojne na Hrvaškem, napisala sta jo Zrinko Tutić in Rajko Dujmić. Skladba je postala tako popularna kot hrvaška himna. Zapeli so jo praktično vsi, ki so v osemdesetih in devetdesetih na hrvaški pop rock sceni kaj pomenili: Oliver Dragojević, Sanja Doležal, Gabi Novak, Arsen Dedić, Jura Stublić, Danijela, Krunoslav Slabinac, Jasna Zlokić, Meri Cetinić, Matko Jelavić, Tereza Kesovija, Vlado Kalember, Drago Mlinarec, Davor Gobac, Mišo Kovač, Vedran Božić, Husein Hasanefendić, Ivo Robić, Ljupka Dimitrovska, Ivica Šerfezi, Zdravko Škender, Severina, Zdenka Vučković, Josipa Lisac, Milo Hrnić, Dino Dvornik, Dalibor Brun, Doris Dragović, Zorica Kondža, Aki Rahimovski, Boris Novković, Jasmin Stavros in še nekaj ducatov manj znanih pevcev solo in v zboru. Navijači jo še vedno radi pojejo, besedilo pa ni ravno borbeno: »Moja domovina, moja domovina,/ ima snagu zlatnog žita,/ ima oči boje mora / Moja zemlja Hrvatska.« Na lestvico smo jo uvrstili tudi zato, ker so jo po zmagi proti Rusiji zapeli hrvaški nogometaši na mizah svojega hotela.

Lijepa li si / Geni kameni Marko Perković - Thompson Ob sprejemu srebrnih nogometašev v Zagrebu so si Modrić in ekipa zaželeli Thompsonovo družbo. Kontroverzen, za mnoge kar preveč nacionalističen roker in stihopisec je najprej s pomočjo reprezentantov in večstotisočglave množice zapel uspešnico Lijepa li si, potem pa še rokersko Geni kameni, brez glasbene podlage. V prvi skladbi Thompson priključi Hrvaški Herceg-Bosno, »srce ponosno«, v himnični narodobudniški skladbi Geni kameni pa poje o liku pravega Hrvata. »Čvrsta ruka i poštenje / sveta voda i krštenje,« je prepričan Thompson.

Neopisivo Zaprešić Boys Fantje iz Zaprešića so v obdobju pred in med nogometnim prvenstvom dobro zaslužili. Skupina, ki je nastala leta 2005 in se je menda razvila iz navijačev nogometnega kluba Dinamo iz Zagreba, ima na trgu nekaj strašnih uspešnic, ki imajo za podlago različne glasbene stile in čez katere po skinheadovsko bolj skandirajo kot pojejo domoljubna besedila. Njihova največja uspešnica Neopisivo je bila posneta že leta 2014, govori pa, jasno, o neopisljivi ljubezni, ki jo čutijo do Hrvaške. Na Youtubu ima posnetek več kot 10 milijonov ogledov.

Samo je jedno Zaprešić Boys ft. Connect Leta 2008 so fantje iz Zaprešića s pomočjo raperjev Connect posneli skladbo z dolgim, a globokim in razmišljujočim besedilom, ki hvali tako domovino kot hrvaške navijače: »Sjever, istok, zapad, svi se bude / ako boli, stisni zube / neka se ljute oni što gube / tu danas sviraju naše trube./ I zato se pomakni / zrak duboko udahni / pa digni ruke i napuni čašu/ ovdje se igra za lijepu našu.« Mimogrede, raperski kvartet Connect je nastal že leta 2000 in vsaj v glavnem ne proizvaja navijaške muzike.

Srce vatreno Nered in Zaprešić Boys Marko Lasić - Nered je zagrebški hiphoper, ki je skupaj z največjimi navijaškimi zaslužkarji iz Zaprešića že leta 2006 posnel eno najbolj poslušanih domoljubno-športnih skladb: »I samo pusti da te vodi navijača pjesma / kao vjetar neka nosi nas do prvog mjesta / tako brzo kao što nas spaja autocesta / ili ljubav koju nose skupa brat i sestra.« Nered je sicer bivši hokejist Medveščaka, za katerega je napisal tudi himno. Njegov prvi album iz leta 1999 pa ima nedvoumen naslov Spremni za rat.

Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak Baruni Baruni so hrvaški tamburaški ansambel iz leta 1991. Tamburice so zamenjali z modernimi inštrumenti in začeli sodelovali z legendarnim pevcem Tomislavom Ivčićem. Po smrti velikega pevca so se odločili za samostojne nastope in posneli nekaj albumov. Njihovi popevki, nogometna Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak iz leta 1998 in smučarska Janica in Ivica iz leta 2000, sta legendarni: »Rekli su nam da smo mali, mi se nismo bunili / donjeli su prazne mreže, a mi smo ih punili,« so zapeli leta 1998.

Igraj moja Hrvatska Zaprešić Boys Fantom iz Zaprešića, bivšim navijačem, zdaj pa glasbenikom, ki so se orientirali na navijaške in domoljubne himne, je treba priznati, da imajo izreden občutek za čas. Ravno v maju so prišli na tržišče s skladbo, ki je napovedovala tekme v Rusiji, igrane potem junija in julija. Himna je neproblematična, govori o odraščanju v predmestju in o tem, kako začnejo mulci igrat nogomet, potem pa nekajkrat ponovijo refren: »Hrvatska, kad te vidim ja / srce mi gori, srce mi gori.« Na Youtubu so v mesecu, dveh prišli do več kot 6 milijonov ogledov.

Malo nas je, al nas ima Boris Novković in Dino Dvornik Leta 2004 sta uveljavljena hrvaška glasbenika pokazala, da imajo lahko navijaški komadi tudi šaljiva besedila. V plesni skladbi naštevata hrvaške značilnosti pa tudi imena ali priimke na desetine pomembnih Hrvatov: »Hrvatsko prolječe, Todorić i Meštrović, Škoro, Djordje, Mihanović, Šerbedžija, Preradović, Devedesetprva, Mesić, Olić, Lilić, Ljubo Ćesić, Vrdoljak i Severina, Pršo, Spiro Guberina. Malo nas je al' nas ima / nije važno, srusit cemo snove svima…«

Tako se voli Hrvatska Prvih 11 Zaprešić Boys in Connect imajo prste vmes tudi pri skladbi o tem, kako se ljubi Hrvaško: »Tamo gdje je rodbina, moja je domovina,« pojoč razširijo hrvaške teritorije zvezdniki Vanna, Indira, Zsa Zsa, Nina Badrić, Antonija Dora Pleško, Neno Belan, Pero Galić, Jacques Houdek, Nered, Connect in Zaprešić Boysi z otroškim pevskim zborom, kar daje skladbi poseben čar in seveda dodatno publiko. Popevka je bila posneta junija letos in nobenega dvoma ni, da je bila napisana za svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji.