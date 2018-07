Največ privržencev hrvaške nogometne reprezentance se je zbralo na trgu bana Josipa Jelačića, na katerem so pripravili program dobrodošlice za hrvaške nogometaše. Navijači, ki so včeraj v Zagreb prišli z vseh koncev Hrvaške in tudi drugih držav, so se na osrednjem zagrebškem trgu začeli zbirati v zgodnjih dopoldanskih urah. Nekateri so nogometaše čakali 12 ur.

Hrvaška nogometna reprezentanca je prišla na zagrebško letališče v spremstvu dveh letal hrvaške vojske mig 21 okrog 15. ure. Na letališču so presedli na posebej pripravljen panoramski avtobus, ki je imel napis "Srce ognjeno, ponos Hrvaške" in se odpravili do približno 20 kilometrov oddaljenega središča hrvaške prestolnice. Na celotni poti od letališča do trga bana Jelačića je nogometaše z navdušenjem ob cestah pozdravilo več kot 350.000 ljudi, je ocenila policija, ki je spremljala avtobus tudi s helikopterjem.

Na trg bana Jelačića prispeli okoli 21. ure Rdeče-bela množica je pela navijaške pesmi, nosila zastave, prižigala bakle in se poskusila dotakniti svojih herojev, ki so z drugim mestom na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji razgalili hrvaška srca. Ko so se približevali osrednjemu mestnem trgu, je reka navijačev postajal vse večja in se je avtobus komaj premikal. Dobro razpoloženi hrvaški reprezentanti so se z avtobusa, ki je počasi peljal, že od letališča rokovali z mnogimi navijači in dajali avtograme. Vihrali so s hrvaškimi zastavami, peli in klicali navijaške slogane. Pločevink s pivom v njihovih rokah tudi ni zmanjkalo. Okrog 21. ure pa je nogometaše evforično v središču mesta pozdravilo več kot 110.000 ljudi z navijaškimi in patriotskimi pesmi, hrvaškimi zastavami, konfeti in ognjemetom. Trg in okoliške ulice so bile nabito polne presrečnih navijačev, ki so z velikim rdeče-belim plaščem ogrnili tudi spomenik bana Jelačića.