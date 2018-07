Podjetje je sporočilo, da so na dnu Japonskega morja na globini 426 metrov našli ladjo ruske carske mornarice, ki je potonila pred več kot 100 leti. Na križarki Dmitrij Donskoj, ki jo je leta 1905 potopila posadka med pomorsko bitko z japonsko vojno mornarico, naj bi bilo po navedbah omenjenega zagonskega podjetaj za 110 milijard evrov zlata.

Novica je sprožila astronomsko rast delnic podjetja. Kritiki opozarjajo, da je leta 2003 neko podjetje že sprožilo investicijski balon z govoricami o najdbi te ladje, vendar ni nikoli nič dvignilo z dna morja in končalo v bankrotu.

The Seoul-based Shinil Group has found the Russian warship Dmitrii Donskoi with 200 tons of gold bullion worth $130 billion. Half of any treasure found aboard the vessel will be handed over to the Russian government, the company said. pic.twitter.com/H1Yf9J8rIb — Tamara Zwinak (@Zwinak4HouseRep) July 18, 2018

Delnice družbe Jeil Steel, v kateri je ustanovitelj Shinil Group kupil veliki delež, so sprva poletele v nebo, a je v četrtek njihova vrednost padla za 20 odstotkov, danes pa še za 30, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Južnokorejski finančni regulator je zato izdal opozorilo. »Kar zadeva projekt reševanja ladje z zakladom, vlagateljem priporočamo previdnost, saj tvegajo velike izgube, če se zanašajo na govorice,« so sporočili in dodali, da je lahko širjenje napačnih informacij ali neutemeljenih govoric o »ladji z zakladom« kaznivo dejanje.

Regulator je opozorilo objavil, ko je Shinil Group vlagateljem začela prodajati virtualne kovance z obljubo o velikih donosih, ko bodo ladjo dvignili z dna.