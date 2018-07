Pri Guardianu pišejo, da so logarji, kmetje in drugi, ki so si želeli prisvojiti ozemlje, v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja pobili in pregnali številne staroselske skupnosti. 50-letnik naj bi bil edini, ki je preživel napad kmetov na skupino šestih staroselcev leta 1995. Agencija ga je prvič našla leta 1996, od tedaj pa ga z razdalje spremljajo.

Ime je staroselec dobil po navadah, ki so bile značilne za njegovo ljudstvo in jih 50-letnik ohranja v svojem vsakdanu. Ta skupina staroselcev je namreč znana po tem, da so živali lovili s pomočjo prekritih lukenj, v katerih so nastavljeni ostri koli. Luknja se nahaja tudi pod njegovo visečo mrežo v njegovem domovanju.

Strokovnjaki agencije Funai verjamejo, da v brazilskem delu amazonskega pragozda živi še okoli 113 staroselskih plemen, ki še niso imela stika s preostalim svetom. Obstoj 27 skupnosti so že uspeli potrditi.