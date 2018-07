Sacha Baron Cohen je za novo TV-serijo Who is America? zamaskiran v različne like intervjuval ameriške politike, tudi nekdanjo ameriško podpredsedniško kandidatko in guvernerko Aljaske Sarah Palin, s svojim pristopom pa ni razburil samo politikov, ampak tudi širši krog javnosti, ker naj bi se delal norca celo iz vojnih veteranov.

Palinova je o Cohenovi prevari potožila na družbenih omrežjih, češ da jo je komik, ki se je zamaskiral v invalidnega vojnega veterana, zvabil na intervju pod krinko, da snema zgodovinski dokumentarec za Showtime. »Pridružujem se dolgemu seznamu ameriških javnih oseb, ki so postale žrtve zlobnega, izkoriščevalskega in bolnega ’humorja’ britanskega ’komika’ Sache Barona Cohena. Posmehujte se politikom in nedolžnim javnim osebam, kolikor hočete, če zaradi tega lažje spite, a kako se drznete posmehovati tistim, ki so se borili za našo državo,« je zapisala na facebooku, podprli pa so jo tudi ameriški mediji, češ da je Cohen tokrat res šel predaleč.