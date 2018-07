»Kako to, da Krvavec, ki je le četrt ure vožnje iz prestolnice, poleti ni bolje obiskan?« sta se čudila Petra Lužnik iz Ljubljane in Gorazd Cuznar iz Bele krajine, ki sta se že zgodaj zjutraj sprehodila po planini. »Prišla sva si ogledat cesto, saj pozimi vedno pridemo s kabinsko žičnico. Cesta je krasna in Krvavec je lahko dostopen, kar bi lahko bolje izkoristili. Čudovito naravo in razgled, ki daje drugačen pogled na našo domovino, bi lahko bolj množično predstavili številnim turistom,« sta prepričana.

Petnajstletno Anjo in 13-letno Majo iz Ljubljane, ki sta se preizkusili v gokartu, je poletni Krvavec povsem presenetil. »Aktivnosti so nama všeč, pa tudi narava in krave, ki se pasejo po planini,« sta povedali.

Dejavnosti v poletnem parku so namenjene obiskovalcem različnih starosti in zanimanj. Svoje spretnosti lahko preizkusijo s hojo po vrvi, v pustolovskem parku, na plezalnem stolpu, trampolinih, preizkusijo se lahko v lokostrelstvu ali pa se s hriba spustijo z obročem, gorskim skirojem ali gokartom. »Za vožnjo z gorskimi gokarti predznanje ni potrebno. Le čelado si morate nadeti in znati morate zavirati. Hitrost pa prilagodite terenu,« obiskovalce pouči Bojan Požek , ki izposoja opremo in je hkrati reševalec.

Da ima Krvavec poleti še velik neizkoriščen potencial, se zavedajo tudi v RTC Krvavec. Pomočnik direktorja Uroš Zupan pravi, da poleti s kabinsko žičnico prepeljejo zgolj desetino vseh potnikov. »Lani smo prepeljali 225.000 obiskovalcev, le 25.000 od teh poleti. Seveda je obisk na planini večji, saj mnogi pridejo z avtomobilom, peš ali s kolesom, a jih ne moremo zajeti v statistiko.« Zadnjih sedem let, odkar so na smučišču vzpostavili poletni park, vsako poletje število preštetih obiskovalcev zraste za 20 odstotkov.

Najraje na najzahtevnejšo progo

Dejavnosti, ki jih vzpostavljajo in dopolnjujejo na Krvavcu, so dobro premišljene in najpogosteje preverjene z dobrim obiskom v primerljivih gorskih centrih v tujini, pravi Zupan. Z njimi tudi na Krvavcu vztrajno zvišujejo poletni obisk, h kateremu poleg pohodništva največ pripomore gorsko kolesarstvo. Pred štirimi leti so zasnovali prvo, najbolj zahtevno progo v kolesarskem parku, vsako leto pa se ji pridruži kakšna nova – letošnjo novost so poimenovali Jezerca. »Ta proga je povezala celoten kolesarski park. Zdaj imamo 30 kilometrov prog vseh zahtevnosti s tisoč višinskimi metri spusta,« pravi Gašper Budkovič iz Bike parka Krvavec, ki ga upravlja športno društvo Bam.bi. Med gosti so tako domačini kot tujci. Vse pogostejše so moške družbe, ki na Krvavcu z adrenalinom namesto s čezmernim popivanjem praznujejo fantovščino, pravi Budkovič, Zupan pa dodaja, da so priljubljene tudi poroke na Plaži.

»Kolo, čelado in drugo zaščitno opremo izposojamo tukaj,« pravi Budkovič in opozarja: »Ni tako kot sprehajanje, gorsko kolesarjenje zahteva nekaj spretnosti in nekaj kilometrov vožnje za napredek. S kilometri pa tudi užitki naraščajo.« Pred prvim spustom je dobro obiskati spretnostni poligon z lesenimi ovirami, mostovi, gugalnicami, skoki in skalnatimi elementi ali pa si zagotoviti spremstvo vodnika.