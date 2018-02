Med zimskimi počitnicami so prenočišča v hotelih in sobah v gorenjskih turističnih krajih dobro zapolnjena. »Že s prejšnjo zimo smo bili zadovoljni, s to smo pa še bolj, saj je res veliko snega. Travo smo v Kranjski Gori nazadnje videli novembra,« je zadovoljen direktor družbe Hit Alpinea Fedja Pobegajlo. Dobro zasedenost prenočitvenih zmogljivosti v Kranjski Gori beležijo od božiča naprej. Že tradicionalno so v času, ko imajo zimske počitnice šolarji iz zahodnega dela Slovenije, polno zasedeni, medtem ko se je ta teden še dalo dobiti kakšno prosto sobo. Na smučarske počitnice pa prihajajo tudi družine šolarjev iz drugih držav. »Vsi se lepo razporedijo,« je zadovoljen Pobegajlo.

Mnogi smučarji ostali na toplem

Na kranjskogorskih smučiščih so danes vladale popolne smučarske razmere, pravi Klavdija Gomboc iz RTC Žičnic Kranjska Gora, vendar se je precej smučarjev ustrašilo opozoril vremenoslovcev, naj se ne zadržujejo na prostem po nepotrebnem. Ocenjuje, da je kar polovica smučarjev zato ostala na toplem. »Pri nas smo zime in mraza vajeni, smuka pa je, še posebej zdaj, ko je posijalo sonce, res izjemna,« pravi Gombocova.

Podobno je razmere na smučišču Vogel opisovala Mojca Šiljar iz žičnic Vogel Bohinj. Kljub nizkim temperaturam je po nekaj vetrovnih in meglenih dneh danes na smučišču posijalo sonce in našteli so okoli 900 smučarjev. Ti so zaradi zajetne snežne odeje lahko prismučali do parkirišča, saj je proga Žagarjev graben, ki se spusti do spodnje postaje gondole, odprta.

Vse proge so odprte tudi na Krvavcu, kjer so se danes po besedah Valentine Erčulj kljub mrazu razveselili sončnih žarkov in dobrih razmer na smučišču. A gneče tudi tam ni bilo, saj je za obisk Krvavca odločilna prav vremenska napoved. Bolj kot mraza se smučarji izogibajo vetra in megle. Tako je bil še pred počitnicami obisk ob sončnih dneh tudi med tednom primerljiv s tistim ob koncu tedna. »Vseeno pa se počitniški čas pozna pri obisku. Predvsem prejšnji teden je veliko otrok iz okolice, ki so imeli počitnice, prihajalo na smučarske tečaje,« dodaja Erčuljeva.

Kar okoli 1700 do 1800 smučarjev na dan so prejšnji teden gostili na smučišču Cerkno, ko je bil tudi hotel več kot 90-odstotno zaseden. »Zaradi napovedi o polarnem mrazu pa smo dobili kar okoli 20 odstotkov odpovedi za bivanje v hotelu, ki bi bil sicer glede na rezervacije več kot 95-odstotno zaseden,« pravi vodja prodaje in trženja v Hotelu Cerkno Uroš Žajdela. Danes se je po tamkajšnjih snežnih strminah spuščalo manj kot tisoč smučarjev.