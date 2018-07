Tuna Beklevic, turškim opozicijski politik in aktivist: Erdogan ne potrebuje več izrednih razmer

Tuna Bekleviç spada med tiste opozicijske politike in aktiviste v Turčiji, ki se jim doslej ni uspelo prebiti v parlament, a tudi ne na glasovnico nedavnih predsedniških kandidatov. Enainštiridesetletni Beklevic je letos hotel kandidirati na predsedniških volitvah, vendar mu je ta kandidatura splavala po vodi zaradi kratkega šestdnevnega roka, v katerem bi moral zbrati sto tisoč podpisov za vložitev kandidature. Volilna komisija je namreč šestdnevni rok razpisala prav v dneh, ko je Bekleviç leto dni po referendumu, s katerim je Turčija uvedla predsedniški sistem s širokimi pooblastili za Recepa Tayyipa Erdogana, začel tisoč kilometrov dolg pohod od Ankare do kurdskega Dijarbakirja. Na njem je 27 dni opozarjal na pravice Kurdov in se z ljudmi pogovarjal o politiki. Ni mu žal, da je pot nadaljeval in se ni raje posvetil zbiranju podpisov za predsedniško kandidaturo. Zdaj je že poldrugi mesec na poti po Evropi. Kar na hitro je moral pripraviti kovčke in se odpraviti na prisilni dopust. Ko je namreč ob koncu svojega »pohoda bratstva« prispel v Dijarbakir, je policija Kurdom preprečila ne le to, da bi ga zadnje štiri kilometre poti spremljali do središča mesta, ampak mu je tudi dala vedeti, da mora državo nemudoma zapustiti. Proti njemu ni bila vložena nobena obtožnica. Dobil je zgolj navodilo policije, naj zapusti državo. Ali se bo vrnil v Turčijo, še ne ve.