Sultanizacija Turčije

Predsedniki Rusije, Azerbajdžana, Sudana, Irana, Uzbekistana in Palestine Vladimir Putin, Ilham Alijev, Omar Al Bašir, Hasan Rohani, Šavkat Mirzijojev in Mahmud Abas so ob madžarskem in albanskem premierju Viktorju Orbanu in Ediju Rami ter katarskem emirju Tamimu bin Hamadu Al Taniju najbolj pohiteli s čestitkami staremu in novemu turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu po nedeljski izvolitvi. Sprva nogometaš in nato uspešni župan Carigrada od leta 2001 ne pozna volilnega poraza.