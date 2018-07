Zakaj je stari novi predsednik Turčije stavil na Istanbul?

Še preden so bili prešteti vsi glasovi, so Istanbul preplavili ogromni plakati in transparenti, s katerih se je Recep Tayyip Erdogan, stari/novi predsednik Turčije, zahvaljeval prebivalcem svojega rodnega mesta. Mesta, ki ga obožuje in sovraži hkrati. Mesta, ki je od nekdaj postavljalo in odstavljalo vladarje tega dela sveta. Mesta, ki se je maščevalo vsakomur, ki si ga je skušal prisvojiti… Mesta, ki je kljub temu pristalo pri vrhu njegovega predvolilnega programa, mesta, od koder prihaja večina od 70.000 zaprtih študentk in študentov, mesta, v katerem je bila zaposlena večina odpuščenih novinarjev, profesorjev, sodnic in sodnikov in drugih visokih uradnikov, kar pa v resnici ni pretirano presenečenje.