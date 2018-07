Policija je od 14. ure po lokalnem času zaprla vse ceste, ki vodijo do priljubljene nakupovalne ulice Istiklal, in tudi osrednji trg Taksim. Z vodnimi topovi in avtobusi je policije zaprla še bližnje stranske ulice, medtem ko policisti pregledujejo mimoidoče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot zatrjujejo organizatorji in zagovorniki človekovih pravic, naj bi oblasti prepovedale parado ponosa, čeprav iz pisarne guvernerja tega niso izrecno potrdili.

Pripadniki LGBT skupnosti in njihovi podporniki so kljub temu odločeni, da bo bo parada v znak protesta "proti nasilju in diskriminaciji" danes vseeno potekala. »Naše izjave bomo prebrali na vseh ulicah Taksima. Privadite se. Tu smo!« so organizatorji zapisali na Twitterju. »Odločeni smo premostiti ovire, nikamor ne gremo,« so še zapisali. »Miroljubno zborovanje in protesti so v skladu s turškim in mednarodnim pravom, ki bi ju moral guverner Istanbula upoštevati,« je medtem sporočila mednarodna nevladna organizacija Amnesty International.

Parada ponosa je bila v Istanbulu zadnjič dovoljena leta 2014, nato pa so jo oblasti prepovedale zaradi varnostnih razlogov. Minulo leto je policija proti protestnikom, ki so se vseeno zbrali, uporabila solzivec.

Turčija je ena redkih držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom, kjer je istospolna usmerjenost zakonita. V minulih letih se je sicer število napadov proti homoseksualcem povečalo.s