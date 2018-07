V globalnem poročilu, ki ga je pripravila organizacije za zaščito človekovih pravic Walk Free Foundation, so med drugim analizirali obsežnost prisilnega dela, služenja zaradi zadolženosti, prisilnih porok, suženjstva in suženjstvu podobnih praks ter trgovine z ljudmi. Za oceno razširjenosti sodobnega suženjstva v 167 državah so zbrali javno dostopne podatke in informacije nevladnih organizacij in akademskih ustanov.

Podatki te fundacije in Mednarodne organizacije za delo kažejo, da je bilo od leta 2016 na svetu zasužnjenih več kot 40 milijonov ljudi. Med regijami je največ suženjstva v Afriki. Tam jih v suženjstvu živi več kot devet milijonov.

Obvezno, neplačano »skupno delo« Glede na ugotovitve indeksa 2018, ima izolirana Severna Koreja pod režimom Kim Jong-una največjo stopnjo s strani države odrejenega prisilnega dela. Raziskovalci so se v poročilu oprli tudi na pogovore s 50 prebežniki iz Severne Koreje oz. njihove izkušnje. Z izjemo enega so vsi opisali, da morajo v Severni Koreji tako otroci kot odrasli opravljati obvezno, neplačano »skupno delo«. Pjongjang naj bi obratovanje svoje rudarske industrije zagotavljal z obsežnim prisilnim delom, v katerega so vključeni zaporniki v zaporniških taboriščih, v rudnikih pa naj bi bili prisiljeni delati tudi posamezniki iz nižjih razredov, pri čemer se ta vloga pogosto predaja iz generacije v generacijo, povzema nemška tiskovna agencija dpa. Med desetimi največjimi kršiteljicami so še Eritreja, Burundi, Srednjeafriška republika in Afganistan, še kaže poročilo. Eritrejska vlada je »represiven režim, ki naborniški sistem zlorablja, da državljane desetletja zadržuje v prisilnem delu,« navaja poročilo. Prisilno delo vsiljuje tudi Burundi, katerega varnostne sile so druge nevladne organizacije okrivile tudi umorov in izginotij ljudi.