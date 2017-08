Britanska manekenka Chloe Ayling je 10. julija prispela v Milano na domnevno fotografiranje. Ob vstopu v stanovanje, kjer naj bi to potekalo, sta jo po navedbah policije napadla dva moška. Stlačila sta jo v potovalno torbo, jo zaprla v prtljažnik avtomobila in jo odpeljala na neznano lokacijo, tam pa jo priklenila na lesen zabojnik. Zagrozila sta, da jo bosta prodala na spletu kot spolno sužnjo, če njen agent ne bo plačal okoli 300.000 evrov odkupnine. Dekle sta 17. julija peljala na britanski konzulat v Milanu, domnevno zato, ker sta ugotovila, da ima dveletnega sina.

Če bi skušala pobegniti, bi jo ubili

A to ni edina bizarnost v tej zgodbi. Po poročanju britanskega portala Mail Online sta šla Poljak in dekle, ko je bilo ugrabljeno, nakupovat čevlje, da bi nadomestila tiste, ki jih je izgubila med prerivanjem ob ugrabitvi, kar je za BBC potrdil tudi njen odvetnik Francesco Pesce. Nekateri italijanski mediji pa so zaradi nenavadnosti zgodbe namigovali, da sploh ni šlo za ugrabitev, temveč za dobro premišljeno ukano. Policija sicer priznava, da se nekatere podrobnosti ne skladajo, a da zaenkrat ni nikakršnih dokazov, ki bi potrjevali takšne trditve.

Manekenkin odvetnik je v intervjuju za BBC poskušal pojasniti nenavaden splet okoliščin. »Rekel ji je, da jo bodo prodali kot spolno sužnjo ter da jo neprestano nekdo nadzoruje. Če bi poizkusila pobegniti, bi jo ubili. Tako se ji je zdelo najbolje, da sodeluje in je prijazna do ugrabitelja. Vem, da se zdi neverjetno. Nekdo s pomočjo drugih ugrabi dekle, po tednu dni pa jo pospremi na konzulat in jo preda policiji. Tudi preiskovalcem se je sprva zdelo zelo čudno, a se je izkazalo, da je zgodba resnična,« je zaključil Pesce.