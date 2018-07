Ker bi se novomeška občina rada izognila vnovični zapori Kandijskega mosta v jesenskih mesecih, bodo s tamkajšnjimi deli pohiteli in jih do septembra poskušali končati. Z novomeške občine so sporočili, da se je izvajalec glede na ugoden potek gradbenih del in ob upoštevanju, da bo veliko občanov prihajajoče tedne izkoristilo za dopuste, odločil, da dela v dolnjem delu Glavnega trga konča do septembra. Na odseku od Kandijskega mosta do trgovine Mladinska knjiga bodo tako predvidoma avgusta končali urejanje pločnikov, tlakovanje vozišča in priključke na objekte. Dodali so, da prometna ureditev v središču Novega mesta do takrat ostaja nespremenjena. Dostop z vozili je po tej možen do parkirišč pri Anton Podbevšek teatru in s Prešernovega trga nazaj na Rozmanovo ulico, medtem ko so promet po ozki Sokolski ulici speljali v obratni smeri od običajne. Prenova novomeškega središča, ki velja za enega večjih podvigov novomeškega župana Gregorja Macedonija in izpolnitev ene njegovih predvolilnih obljub, naj bi brez davka stala nekaj več kot 5,63 milijona evrov. Mestna občina Novo mesto naj bi celotno naložbo v štirih petinah pokrila z denarjem celostnih teritorialnih naložb. Prenovo nameravajo končati sredi jeseni. Novomeško središče je sicer zadnjo večjo prenovo doživelo pred 60 leti.