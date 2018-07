Novomeški župan Gregor Macedoni je povedal, da je novomeška občina pred dobrim tednom dobila odločbo gradbenega inšpektorja, da mora stavbo Narodnega oziroma Sokolskega doma zaščiti in da ta ni primeren za delovanje, občina pa bo zaradi njegove nevarnosti objekt dodatno zavarovala. Glede na to so policiji ovadili, da v Narodnem domu prebivajo neznanci, ta pa je danes preverila njihovo identiteto in sprožila ustrezne postopke, je dodal.

Eden od uporabnikov Narodnega doma Domen Šega je novinarjem povedal, da je bil danes v Narodnem domu le še zadnji ustvarjalec, ki ga je od tam mirno pospremila policija. Sicer pa je v stavbi ostalo več njihovih stvari in del, za katere upa, da jih bodo lahko od tam odnesli.

Akcijo izvedlo približno dvajset policistov in nekaj varnostnikov Po njegovih besedah je današnjo akcijo izvedlo približno 20 policistov, nekaj varnostnikov in komunalnih delavcev, ki naj bi okoli Narodnega doma postavili varovalno ograjo, ki bo preprečila nedovoljen vstop. Šega je še dodal, da dozdajšnje uporabnike Narodnega doma bolj kot izselitev moti to, da ne vedo, ali bodo po prenovi, ki jo načrtuje novomeška občina, tam lahko še kdaj delovali. Novomeški alternativni ustvarjalci so sicer v Narodnem domu delovali zadnjih 13 let, novomeška občina pa jih je skušala predvsem po pravni poti od tam izseliti. Uporabniki Narodnega doma so po pravnomočnosti sodbe glede izročitve nepremičnin občini januarja ostali brez vode in elektrike, na občini pa so takrat napovedali, da se bodo k prisili pri njihovi izselitvi zatekli le, če ne bodo dosegli dogovora. Z novomeške občine so se tudi odzvali, da bi morali omenjeni likovniki v skladu s pravnomočno sodbo Narodni dom izprazniti že decembra lani, omenjena sodba pa občini ne nalaga plačevanja stroškov, ki nastajajo s protipravno uporabo prostorov.