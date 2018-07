Vodja strokovnega nadzora arheoloških del z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Uroš Bavec je za STA ocenil, da je spoznanje o mestu novomeške keltske in rimske naselbine najpomembnejši izkupiček teh izkopavanj ter raziskav.

Arheologi so sicer v prerezu naselbinskih plasti novomeškega Glavnega trga in njegove neposredno okolice v najglobljih plasteh odkrili naselbinske ostanke hiše in tlakovanja iz predantičnega mlajše železnodobnega keltskega obdobja ter pred tako imenovano Fichtenauvovo hišo na Glavnem trgu 2 celo sledove sočasnih cestnih kolesnic.

Sledile so plasti z zgodnjerimskimi oziroma antičnimi ostanki. Med temi so naleteli na ostanke kuhinjske peči za peko in v teh našli rimski novec, na ostanke železarske peči in kovaške delavnice, na črepinje antične keramike in druge posamične naselbinske najdbe.