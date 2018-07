V zadnjih 25 letih je umrlo na Everestu že več kot 300 ljudi. Več kot tretjina pokojnih, ki ležijo na pobočjih Čomolungme, kot Everestu pravijo Tibetanci, je šerp. Najvišja gora jemlje življenja na različne načine, predvsem pa s plazi in plezalskimi nesrečami ter zdravstvenimi zapleti, povezanimi z višino in mrazom. Za območje nad nadmorsko višino 8000 metrov se je uveljavilo poimenovanje cona smrti, zračni tlak je tam občutno nižji kot na »navadni« višini, v zraku pa je premalo kisika, da bi lahko človek preživel dalj časa. Plezalec mora ob skrajno plitvem dihanju plezati v zahtevnem terenu, kjer razsajajo orkanski vetrovi, temperatura pa je praviloma nižja od minus 20 stopinj Celzija.

»Na 8000 metrih višine težko premikaš že samega sebe. Z opremo, ki jo moraš nositi, vključno z napravo za dovajanje dodatnega kisika, se lahko v povprečju premikaš od enega do dva koraka na minuto. Težko si je predstavljati, da bi lahko dvignil, nosil ali vlekel še nekoga, ki potrebuje pomoč,« pravi Sergej Kofanov, dvakratni osvajalec Everesta, udeleženec reševalnih akcij na tej gori in ustanovitelj družbenega omrežja mountainplanet.com. Poleg omenjenih dejavnikov plezalca na Everestu smrtno ogrožajo okvare opreme za dovajanje kisika, raztrgane fiksne (varovalne) vrvi in napake pri izbiri plezalske opreme. Zaradi vsega tega lahko izgubijo življenje v coni smrti tudi izkušeni profesionalni plezalci.

Leta 2006 je na 8500 metrih višine omagal britanski solo plezalec David Sharp. Kakšnih 40 gornikov je šlo mimo njega in nihče mu ni poskušal pomagati. Ljudje, ki sami niso nikoli izkusili dogajanja na osemtisočaku, so kaj takšnega hitro pripravljeni obsojati, a ne vedo, da v takih skrajnih okoliščinah človeški zakoni ne veljajo več. Poleg omenjenih težav, ki jih ima vsak gornik med plezanjem na Everest, je seveda treba upoštevati tudi dejstvo, da se človekova zaznava in presoja na skrajni nadmorski višini zelo spremenita, zato je nepravično obsojati kogar koli, ki se ne odloči za pomoč onemoglemu gorniku.