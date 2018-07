Analize 21. svetovnega prvenstva v nogometu kažejo, da se je Rusija zelo izkazala kot gostiteljica turnirja 32 najboljših nogometnih držav. Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je povedal, da doslej še ni bilo boljšega tekmovanja. V velikem finalu v Moskvi je zlati pokal za zmagovalce drugič v zgodovini prejela francoska reprezentanca, srebrna Hrvaška pa je z atraktivnim nogometom in bojevitim pristopom osvojila srca navijačev po vsem svetu. Bron je pripadel Belgiji, ki se je z obetavno generacijo povsem približala svetovnemu vrhu.

Devet odločilnih golov v podaljšku

In kaj povedo številke zadnjega mundiala? Reprezentance so v enajstih ruskih mestih na dvanajstih stadionih v 31 dneh odigrale 64 tekem, na katerih je bilo doseženih 169 zadetkov, kar je dva manj kot pred štirimi leti na šampionatu v Braziliji. 21-krat se je zatresel okvir vrat. Le tekma med Francijo in Dansko se je v predtekmovanju končala brez golov. V sodnikovem podaljšku so reprezentance devetkrat zabile zmagoviti zadetek, štirikrat pa so izenačile rezultat. V izločilnih bojih se je mreža v sodnikovem podaljšku zatresla le dvakrat – uspešna sta bila Nacer Chadli na tekmi med Belgijo in Japonsko ter Yerry Mina, ki je zadel za Kolumbijo proti Angliji.

Največja novost letošnjega svetovnega prvenstva je bila uporaba videotehnologije, ki še vedno razdvaja javnost. V Rusiji je od prvega do zadnjega dne skrbela za kontroverzne odločitve in dramatične zasuke, ki so dvigovali prah. Videotehnologija v sedanji izvedbi še ne zagotavlja popolne odprave človeških napak, prav tako pa dopušča možnost različnega interpretiranja dogodkov na igrišču. Žolčne odzive sprožajo tudi odločitve argentinskega sodnika Nestorja Pitane, ki je v velikem finalu Franciji dosodil sporno enajstmetrovko šele po ogledu posnetka. So pa sodniki na mundialu dosodili 29 enajstmetrovk (22 žog je končalo v mreži), kar je z naskokom največ v zgodovini tekmovanja. Na prvenstvu v Braziliji 2014 so izvajali 13 enajstmetrovk, v Južni Afriki 2010 pa 15.

Prvenstvo je bilo rekordno tudi po številu zadetkov iz prekinitev – kar 73 od 169 golov je padlo, potem ko je žoga mirovala. Sodniki so pokazali 219 rumenih kartonov in le štiri rdeče, kar je najmanj po letu 1978. Kljub možnosti sodnikov, da si ogledajo posnetke kočljivih situacij, se je izključitvi tudi zaradi slavnih priimkov izognilo nekaj zvezdnikov (Pique proti Maroku, Ronaldo proti Iranu…). Fifa je sicer izračunala, da so bili sodniki kar 99,3-odstotno natančni pri svojih odločitvah.

Prvenstvo v Rusiji je omrežilo navijače po vsem svetu, saj si je tekme ogledala skoraj polovica celotnega prebivalstva (3,4 milijarde ljudi), prevladovali naj bi moški (63 odstotkov). V času tekmovanja se je v Angliji nasilje v družini povečalo za petino od povprečja. Zabeležili so 3500 prijav. Na stadionih po vsej Rusiji je bilo v povprečju manj kot 50.000 gledalcev na tekmo, v dobrem mesecu dni pa so jih našteli več kot tri milijone. Zgolj na tekmovališčih so ljudje z vsega sveta zapravili okoli 11 milijonov evrov. Za vrček piva so odšteli približno 3,5 evra. Iz RTV Slovenija so sporočili, da si je finalno tekmo v povprečju ogledalo več kot 450.000 slovenskih gledalcev, kar predstavlja 69 odstotkov takratnih gledalcev televizije, kar je letošnji rekord nacionalne televizije. Slovesnost ob podelitvi kolajn je videlo dobrih 561.000 gledalcev pri nas. Francoska televizija je sporočila, da si je finalni obračun ogledalo 22 milijonov prebivalcev (82,2-odstotna gledanost).