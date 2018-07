Moč nogometa je združila ljudi v rajanju, Francija je po nedeljski zmagi izbruhnila v veselju, navijači so preplavili ulice, vihteli francoske zastave, avtomobili trobili ... Navdušeni vzkliki so padali ob vsakem zadetku galskih petelinov, ki so na svetovnem tronu po 20 letih nasledili slovite les bleus.

Že pred zadnjim sodnikovim žvižgom na nedeljski tekmi so se množice začele zbirati v osrčju Pariza in prizori so bili podobni tistim iz leta 1998, ko je več kot milijon ljudi na in ob Elizejskih poljanah rajalo do jutranjih ur. »Mi smo Francija!« je odmevalo na ves glas. »Leto 1998 je bilo čarobno! Danes pa ima moj sin priložnost, da začuti prav takšno srečo,« je dejal 42-letni navijač Eric Rodenas za francosko agencijo AFP, ki je skupaj s sinom Raphaelom pripotoval v Pariz z južne obale Francije. Ko se je znočilo, se je petje in plesanje nadaljevalo, slavolok zmage je zažarel v barvah modri, beli in rdeči barvi. Mediji poročajo tudi o povečanem številu prometnih nesreč ter manjših incidentih izgrednikov, ki so se spopadli s policijo, ki so malenkost okrnili sicer veselo praznovanje, ki je združilo ljudi različnih okolij.

Les affrontements se déplacent vers l'arc de triomphe. pic.twitter.com/Lfh66FdDgd — Paul Carcenac (@PaulC781) July 15, 2018

Danes Francijo čakajo nova praznovanja, ko se bo v domovino vrnila zmagovita nogometna reprezentanca, ki jo okoli 17. ure čaka parada po najbolj sloviti francoski aveniji, čemur bo sledil sprejem pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu v Elizejski palači. »MERCI« oziroma »HVALA« je zapisal Macron na twitterju takoj po tekmi, njegove fotografije, kako na tribunah navdušeno slavi zmago, pozneje pa proslavlja z reprezentanti v slačilnici, pa so preplavile svet.

Putain de bande d’attardé, pas une minute de répit, aucun respect pour notre magnifique équipe, aucun respect pour les citoyens, aucun respect pour les travailleurs. C’est quoi votre putain de projet en faisant ça bordel. pic.twitter.com/dFV1B9wLMs — Avner Peres (@avneretvous) July 15, 2018