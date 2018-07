Francozi ne želijo ponoviti napake z domačega evropskega prvenstva pred dvema letoma, ko so klonili proti Portugalcem. Pred tekmo so zatrjevali, da nikakor ne bodo podcenjevali hrvaške reprezentance, ki lahko v Rusiji spiše neverjetno zgodbo, po tem ko so do finala prišli na izjemno dramatičen način; dvakrat po enajstmetrovkah, enkrat po golu v podaljšku.

Hrvati so začeli tekmo odločno in prevzeli pobudo, vendar z izjemo prekinitev niso bili nevarni. Na drugi strani so iz prve resnejše situacije uspeli povesti. Antoine Griezmann je iz prostega strela podal pred vrata Danijela Subašića, ki je lahko nemočno pospremil ponesrečeno izbijanje žoge Maria Mandžukića, ko je ta v 18. minuti zatresel lastno mrežo (1:0).

A, če kaj, iz prejšnjih tekem vemo, da so Hrvati mojstri preobratov, le deset minut kasneje je po neodločnem posredovanju francoske obrambe do žoge nekako prišel Ivan Perišić, si nastavil žogo na levico in z roba kazenskega prostora močno pomeril v levi kot Huga Llorisa (1:1).

Toda s tem ni bilo konca drame v Moskvi. V 35. minuti je po kotu Francozev ravno Perišić igral z roko, Nestoro Pitana si je ogledal videposnetek in zatem pokazal na belo točko, iz katere je bil suveren Antoine Griezmann (2:1). Hrvaški nogometaši so znova pritiskali, posebej nevarni so predvsem iz prekinitev, vendar do spremembe rezultata pred odmorom ni prišlo.

Francija : Hrvaška