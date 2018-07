Najboljši mladi igralec turnirja Mbappe se je z golom proti Hrvaški pridružil Peleju in postal šele drugi nogometaš, ki je pred 20. rojstnim dnevom v finalu zatresel nasprotnikovo mrežo. Mbappe je bil ob zadetku star 19 let in 207 dni, Peleju je to uspelo leta 1958, ko je štel 17 let in 249 dni. Legendarni Brazilec je nad nastopi mladega Francoza navdušen in se je pošalil, da ga malce skrbi za svoje rekorde. Če bo nadaljeval s tako igro, bom moral obrisati prah z nogometnih čevljev in se pri 77 letih vrniti k igranju, je dejal Pele.

Francozi so zabeležili še nekaj dosežkov, s katerimi so se vpisali v zgodovino. Selektor Deschamps je po Brazilcu Mariu Zagallu in Nemcu Franzu Beckenbauerju tretji človek, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka kot igralec in selektor. Francija je po Braziliji postala prva država, ki je v finalu dosegla štiri gole. Brazilija je leta 1970 štirikrat zadela proti Italiji. Francoska izbrana vrsta je obenem šele druga država, ki ji je na poti do finala uspelo premagati tri različne južnoameriške države (Peru, Argentino in Urugvaj). Prej je to uspelo Nizozemski leta 1974.

Hrvaška, Messi in Ronaldo Hrvaška izbrana vrsta bi nekaj statističnih podatkov raje pozabila. Postala je namreč druga ekipa, ki je bila poražena v prvem nastopu v finalu. Enaka usoda je leta 1974 doletela Nizozemce, ki jih je z 2:1 premagala Nemčija. Hrvaški napadalec Mario Mandžukić je prvi nogometaš z avtogolom v finalu svetovnega prvenstva. Je tudi drugi v zgodovini, ki je na svetovnem prvenstvu v eni tekmi zatresel lastno in nasprotnikovo mrežo. Njegov soigralec Ivan Perišić je po Marcu Materazziju (2006) prvi, ki je na eni tekmi zadel gol in z igro z roko zakrivil enajstmetrovko. Srebrna Hrvaška je postala tudi druga država, ki je dve zaporedni tekmi na izpadanje dobila po enajstmetrovkah. Leta 1990 je to uspelo Argentini proti Jugoslaviji in Italiji. Za nekaj zanimivih podatkov sta kljub zgodnjim izpadom poskrbela najboljša nogometaša zadnjega desetletja Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Argentinec je edini nogometaš, ki je na zadnjih štirih prvenstvih na vsaki tekmi prispeval podajo za gol. Portugalec pa je postal četrti igralec, ki je zadel na štirih različnih svetovnih prvenstvih (2006, 2010, 2014 in 2018). Prej so to dosegli Pele, Uwe Seeler in Miroslav Klose.