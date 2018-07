Do tega spoznanja so prišli avstralski in britanski znanstveniki, ki so preučevali dvanajst nenaseljenih atolov v arhipelagu Chagos v Indijskem oceanu. Na nekaterih otokih živijo podgane, ki so tja prišle z raziskovalci, na drugih jih ni.

Razlog za slabo stanje koral ob otokih s podganami so prehranjevalne navade glodavcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podgane se namreč prehranjujejo s ptičjimi jajci, mladiči in včasih tudi z odraslimi ptiči, kar močno vpliva na populacijo ptic. Zaradi tega se bistveno zmanjša količina hranilnih snovi, ki s ptičjimi iztrebki pristanejo v vodi.

Raven dušika, ki je življenjskega pomena za rastline in je v ptičjih iztrebkih prisoten v velikih količinah, je bila na hektar površine na otokih, kjer so podgane, kar 251-krat manjša kot na otokih, kjer živijo podgane.

Koralni grebeni v bližini otokov s podganami so bili zato precej manj zdravi: v prehranski verigi je manj hranil, ribe pa so manjše, tudi rastlinojede ribe, ki korale ščitijo pred algami.

Skupna biomasa rib je bila v okolici otokov, na katerih živijo podgane, skoraj za polovico manjša kot okrog otokov, na katerih podgan ni.