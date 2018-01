Plastično onesnaženje v oceanih pripomore k širjenju kolonij mikrobov na koralnih grebenih, to pa lahko še pospeši proces koralnega beljenja, piše v raziskavi objavljeni v znanstveni reviji Science.

Ugotovili so namreč, da so koralno beljenje odkrili le pri štirih odstotkih koralnih grebenov, ki niso onesnaženi s plastiko, pri onesnaženih grebenih pa znaša ta delež kar 89 odstotkov. Če koralni grebeni pridejo v stik s plastiko to za več kot 20-krat poveča možnost pojava koralnega beljenja.

V okviru raziskave so preučili 124.000 posameznih koral v več kot 150 koralnih grebenih med letoma 2011 in 2014 v Avstraliji, Indoneziji, Mjanmaru in na Tajskem.

»Več kot 275 milijonov ljudi živi v radiju 30 kilometrov od koralnih grebenov,« je dejal avtor raziskave Joleah Lamb in pojasnil, da jim koralni grebeni nudijo hrano in ščitijo obalo, dodatno pa pripomorejo k turizmu.

»Sicer ne vemo točnega mehanizma, ampak plastika je idealna za kolonizacijo mikroskopskih organizmov, ki lahko povzročijo bolezen, če pridejo v kontakt s koralami,« je še pojasnil.