Ko so pogledali v notranjost nedelujočega bankomata, so v njem zagledali mrtvo podgano. Ta se je očitno prenajedla denarja, saj so ob njej ležali raztrgani bankovci indijskih rupij v vrednosti dobrih 15 tisoč evrov.

»Bankomat je bil nekaj dni v okvari. Ko so ga naši tehniki odprli, so presenečeno zagledali raztrgane bankovce in mrtvo podgano,« je povedal Chandan Sharma, vodja oddelka banke SBI v mestu Tinsukia. »Začeli smo s preiskavo tega redkega incidenta in bomo sprejeli ukrepe, da se v prihodnje ne ponovi,« je dejal.

SBI je največja banka v Indiji z več kot 50 tisoč bankomati po vsej državi. Večina bankomatov ima nameščeno majhno kamero, ki spremlja aktivnosti uporabnikov, pa vendar kamera podgane, ki bi vstopala v bankomat v mestu Tinsukia, ni ujela, je dodal Sharma. V bankomatu je bilo denarja, vrednega dobrih 36 tisoč evrov, od tega je bankovcev, vrednih dobrih 21 tisoč evrov, ostalo nepoškodovanih.