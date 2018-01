Avstralija znanstvenikom, inovatorjem, podjetnikom ponuja denar za reševanje Velikega koralnega grebena

Avstralska vlada je ta teden vzpostavila dva milijona avstralskih dolarjev (1,3 milijona evrov) vreden sklad, namenjen financiranju iskanja rešitev za ogroženi Veliki koralni greben. Ciljna skupina so predvsem znanstveniki, pa tudi inovatorji, podjetniki in industrija. Kot so pojasnili, so ukrepi lahko usmerjeni v karkoli, kar bo ohranilo greben.