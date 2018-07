Hrvaška je včeraj obstala kar dvakrat

Zaradi finalne tekme na svetovnem nogometnem prvenstvu se je Hrvaška včeraj popoldne ustavila. Hiše so bile v zastavah, vsi ljudje v kockastih majicah, čepicah, menda tudi spodnjicah. Trgovine, ki bi morale biti odprte do večera, so zapirali ob štirih popoldne, celo večerne maše so prestavili na čas po koncu tekme. Ob petih, ko se je začela tekma, so obratovali samo še gostinski lokali s televizijskim prenosom tekme. Vse drugo je obstalo.