Avstrijski notranji minister Herbert Kickl, ki velja za glavnega ideologa avstrijske skrajne desnice, nekoč pa je bil tudi pisec govorov Jörga Haiderja, ima zaradi številnih afer težave, ko se poskuša uveljaviti kot prvi policist, ki naj bi drastično zmanjšal število beguncev in migrantov. Predstavlja tudi breme za konservativnega kanclerja Sebastiana Kurza (Ljudska stranka – ÖVP), ki se najbrž že tako ne počuti lagodno v koaliciji s skrajno desno Svobodnjaško stranko (FPÖ), katere član je Kickl.

Mladi Kurz se je sicer zapletel v Kicklovem slogu, ko je pred mesecem dni pozdravil »os« Dunaj–Rim–Berlin v boju proti nezakonitim migrantom, kar seveda spominja na os Berlin–Rim–Tokio med drugo svetovno vojno. Tako je tudi pred sestankom notranjih ministrov EU 49-letni Kickl hotel najprej najti rešitve z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem in nemškim kolegom Horstom Seehoferjem. A vsak od njih jih je iskal predvsem za svojo državo. Seehofer je Kicklu zagotavljal, da Nemčija migrantov ne bo pošiljala nazaj v Avstrijo, ampak neposredno v države EU, kjer so bili najprej registrirani, to pa sta predvsem Grčija in Italija, s čimer se razumljivo ne strinja Salvini. Trojica bi se lahko na svojem prihodnjem srečanju, ki bo 19. julija, dogovorila o popolnem zaprtju zunanjih meja EU. Kickl se je že zdaj zavzemal za to, da nobene prošnje za azil ne bi bilo več mogoče vložiti na evropskih tleh. To pa ni v skladu z evropsko priseljensko politiko.