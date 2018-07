»Ta veliki načrt je temelj preobrata azilnega sistema v Nemčiji, ki je nujno potreben,« je dejal minister. Seehofer je ob predstavitvi načrta, o katerem je bilo veliko znanega že pred današnjim dnem, poudaril, da je nastal pod njegovo pristojnostjo in da je to načrt notranjega ministrstva. Potrdili so ga že 4. julija in tistega, kar bo sledilo v uresničitvi načrta na evropski, nacionalni ali zvezni ravni, ne bodo dodatno vključili vanj, navaja ministra nemški časnik Die Welt.

V načrtu ostajajo tranzitni centri Tako je spomnil, da v načrtu niso upoštevani niti sklepi koalicijskega vrha konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD), ki je potekal 5. julija. Ob tem je zanikal, da je današnja predstavitev nova provokacija v azilnem sporu. Pojasnil je, da bi morali sicer načrt skoraj vsak dan znova spreminjati in dopolnjevati. Tako so v njem ostali tranzitni centri, ki so razburili predvsem SPD in zaradi česar so se kasneje dogovorili za izraz transferni centri. V načrtu tako pojasnjujejo, da bodo na nemško-avstrijski meji vzpostavili nov mejni režim, v okviru katerega bodo omejili vstop sekundarnih migrantov, in sicer preko namestitve v tranzitnih centrih in nato deportacije v državo članico, ki je odgovorna za njihovo obravnavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Seehofer je danes pojasnil, da je načrt celostni koncept in predstavlja ravnovesje med redom in človečnostjo. Prioriteta pa je boj proti vzrokom migracij v državah izvora, saj bi se tako zmanjšalo število migrantov. Ta mesec se namerava Seehofer še seznaniti s tem, kakšne dogovore glede vračanja migrantov bi lahko Nemčija sklenila z drugimi članicami EU. Pričakuje »težke pogovore«, ki bi jim lahko sledil uspeh. »Manj kot bo Evropa storila, več pomena bodo dobili nacionalni ukrepi,« je dodal. Po današnji predstavitvi v Berlinu se bo Seehofer o prenovljeni migracijski politiki pogovarjal tudi z evropskimi kolegi. Prvo resno srečanje na to temo bo v Innsbrucku v četrtek v okviru zasedanja notranjih ministrov EU. Veliki načrt za ureditev migracij bi moral Seehofer sicer predstaviti že pred enim mesecem, a so predstavitev zaradi azilnega spora z nemško kanclerko Angelo Merkel preložili. Tema je sprožila večtedensko vladno krizo, med katero je Seehofer celo ponudil svoj odstop.