Če je bila lanska glavna tema tristranskega srečanja predsednikov Avstrije, Slovenije in Hrvaške arbitražna razsodba, so Alexander Van der Bellen, Borut Pahor in Kolinda Grabar - Kitarović danes največ govorili o migracijah. Peto takšno srečanje predsednikov teh treh držav je tokrat potekalo v obnovljeni Vili Vipolže v Goriških brdih.

Predsedniki so se strinjali, da mora Evropska unija zaščititi svoje zunanje meje, kot so voditelji držav članic EU sklenili tudi na nedavnem vrhu v Bruslju. Vendar Pahor ob tem opozarja, da ne vidi nobenih utemeljenih razlogov za krepitev nadzora na avstrijsko-slovenski meji, ki jo je Dunaj napovedal kot posledico podobnih nemških ukrepov na meji z Avstrijo. Če bodo Avstrijci to storili, je dejal, bo podobno primorana storiti Slovenija – ne ker bi bil naval migrantov trenutno velik, ampak ker želi jasno sporočiti, da v nobenem primeru ne namerava postati žep, kjer bi obtičali begunci.

Hrvaška ne bi nadzora na notranjih ali schengenskih mejah Hrvaška predsednica je podobno dejala, da ni treba krepiti nadzora na notranjih mejah EU in ne na schengenskih, ampak na zunanjih ob ustrezni pomoči in solidarnosti vseh držav članic. Prav tako ni prav, da se breme morda prelaga na tretje države, kot se je ob zadnji krizi zgodilo v primeru Makedonije, ne da se jim ustrezno pomaga. Van der Bellen je dejal, da so razmere glede migrantov v Evropi trenutno pod nadzorom, da pa je legitimno razmišljati o primerih »kaj pa če…«. Tudi sam se zaveda učinka domin, ki bo nastal, če bo ostre varnostne ukrepe na schengenskih mejah začela ena država.

Podpora zahodnemu Balkanu in skrb za BiH Predsedniki so sicer veliko govorili o avstrijskem predsedovanju Evropski uniji v drugi polovici tega leta in o zahodnem Balkanu. Vsi se strinjajo, da države te regije potrebujejo spodbudo, očitno pa menijo tudi, da je položaj najbolj akuten v Bosni in Hercegovini. Tam se pripravljajo na oktobrske volitve, pred tem pa bi morali spremeniti volilno zakonodajo. Ta misija pa postaja vse bolj podobna vrenju v pokritem loncu. O tem je na sestanku najprej spregovorila Grabar-Kitarovićeva, kot je dejala tudi sama, saj gre za vprašanje, ki je izrednega pomena za uradni Zagreb zaradi Hrvatov v BiH. Pahor je ob tem ponovil, da je tisto, kar BiH vsekakor najbolj potrebuje, sprava. Vsi so tudi čestitali Makedoniji in Grčiji za dosežen kompromis o imenu prve ter zaželeli, da bi jim dogovor uspelo spraviti tudi skozi parlamentarno in referendumsko preizkušnjo.

Vlada: novi-stari načrt za begunce Vlada je včeraj sprejela novi kontingentni načrt, ki predvideva ukrepe ob morebitnem povečanju števila prosilcev za azil. Prejšnji takšen načrt je bil sprejet leta 2015, ko se je pripravljal večji prihod beguncev. Vlada je za letošnjo prenovo načrta navedla dva razloga: prenos pristojnosti na Urad za oskrbo in integracijo migrantov ter večje število prosilcev za azil, ki prihajajo skozi Bosno in Hercegovino. Kot smo že poročali, policisti ob meji na Kolpi tem migrantom ne dovolijo več, da bi zaprosili za azil, in se posledično azilni dom kljub povečanim migracijam v resnici ne polni. A v uvodnem gradivu je vlada navedla še en razlog za kontingentni načrt: če ga država ima, lažje prejme sredstva iz Evropske unije, namenjena (proti)migrantskim ukrepom. Številke v načrtu sicer ostajajo enake, kot so bile leta 2015 – Slovenija bi lahko v različnih fazah sprejela do približno 1000 prosilcev za azil. Tudi lokacije, predvidene za njihovo namestitev, ostajajo enake – poleg že uporabljenih v Ljubljani in Logatcu še potencialni na Debelem rtiču in v Mariboru. Morebitne druge lokacije pa so odvisne od »odpora lokalnih skupnosti«, priznava vlada. ušk

Nemčija v pogovorih s sosedami Še preden je ponedeljkov dogovor nemških krščansko obarvanih strank CDU in CSU postal del uradne državne migracijske politike, sta ga včeraj skušala kanclerka Angela Merkel in notranji minister Horst Seehofer ločeno podkrepiti v pogovorih s premierjema sosednjih držav, z madžarskim Viktorjem Orbanom v Berlinu in z avstrijskim Sebastianom Kurzem na Dunaju. Merklova z Orbanom očitno ni našla iste valovne dolžine, saj je po srečanju poudarila različne poglede na migracije. Povedala je, da Madžarska ne sprejema odgovornosti za obravnavo azilnih prošenj, ker so tamkajšnji begunci prišli prek drugih članic EU, zlasti Grčije. Kanclerki tudi ni uspelo Orbana prepričati o sprejemu prosilcev za azil, ki bi ji jih Nemčija vrnila po dublinski uredbi. Orban je potrdil razhajanja z Merklovo in se odzval zlasti na očitek o pomanjkanju solidarnosti. Dejal je, da Madžarska z nadzorom južne meje pravzaprav Nemčiji najbolj pomaga. Seehofer in Kurz sta bila bolj soglasna. V sodelovanju z Italijo želita zapreti sredozemsko migracijsko pot, uskladila pa sta se tudi pri vprašanju vračanja prosilcev za azil iz Nemčije. To ne bo Avstriji v breme, je obljubil bavarski zagovornik tranzitnih centrov, saj ne bo odgovorna za prosilce, ki se niso registrirali v njej. Seehofer je poudaril, da se bo treba z Grčijo in Italijo o njihovem vračanju še dogovoriti. de