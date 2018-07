Hrvaška nogometna zveza (HNS) je v petek objavila, da Fifa ni odobrila dodatnih vstopnic za javno prodajo hrvaškim navijačem, a so potem nekaj po polnoči potrdili, da je vendarle na voljo 1230 vstopnic, potem ko so od ogleda finalne tekme obupali navijači drugih nogometnih reprezentanc.

Hrvaški radio je poročal, da so dodatne vstopnice prodali v pol ure po objavi na spletni strani HNS. Število Hrvatov, ki bi radi spremljali tekmo med Hrvaško in Francijo na stadionu Lužniki v Moskvi, občutno presega število ponujenih vstopnic. Hrvaški mediji so objavili, da so nekateri Hrvati prišli v rusko prestolnico brez vstopnice z upanjem, da bodo kupili dragoceni košček papirja na "črnem trgu".

Zaenkrat naj bi bilo dogovorjenih 12 čarterskih poletov iz Zagreba proti Moskvi, eno svojih letal za hrvaške navijače je turističnim agencijam naj bi oddal v najem tudi slovenski prevoznik Adria Airways, je danes poročal Jutarnji list. Izredni poleti iz Zagreba bodo potekali od sobote zvečer do nedelje zjutraj, v Moskvo pa naj bi šlo približno 2000 hrvaških navijačev.

Cene navijaških aranžmajev so med 10.000 in 13.000 kun (med 1350 in 1755 evrov). Poleg vstopnic za veliko nogometno finale, na Hrvaškem je umetnost dobiti tudi originalni dres hrvaške nogometne reprezentance. V eni izmed znanih zagrebških športnih trgovin, so povedali, da so zaloge hitro razprodali ter da bi lahko prodali še 10.000 dresov, če bi jih lahko imeli. Novi hrvaški dres s črnimi in modrimi kvadratki na spletni trgovinah doseže ceno tudi do 500 evrov.