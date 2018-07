Podjetje je pred kotacijo v postopku prve javne ponudbe ponudilo svoje delnice zainteresiranim vlagateljem. Institucionalni investitorji za delnice niso bili kaj dosti zagreti. Tako je bila cena v javni ponudbi določena na spodnji meji razpona, kar se pri odmevnejših javnih ponudbah na Kitajskem ne zgodi prav pogosto. Že prvi dan kotacije je cena na borzi zdrsnila pod ceno, določeno v javni ponudbi.

Razlogov za pomanjkanje interesa je verjetno več. Xiaomi je proizvajalec pametnih mobilnih telefonov, pri čemer se globalno gledano rast prodaje mobilnih telefonov umirja. Podjetje se sicer poskuša usmeriti v spletne aplikacije oziroma spletne storitve, da bi tako povečalo prihodke in izboljšalo donosnost poslovanja. Za zdaj pri tem niso imeli bistvenih rezultatov. V lanskem letu in v letu 2015 je podjetje imelo izgubo, medtem ko je v letu 2016 doseglo minimalen dobiček. V letu 2018 naj bi spet poslovali z dobičkom. Glede na pričakovane dobičke so bile že pri ceni, doseženi v javni ponudbi, delnice vrednotene nekoliko višje kot delnice primerljivih podjetij.

Dodatno je k uspehu javne ponudbe prispevalo negativno vzdušje na kitajski borzi. Zaradi strahu pred posledicami trgovinskih vojn so se v zadnjem mesecu dni tečaji delnic na kitajskih borzah večinoma zniževali, kar je verjetno vplivalo tudi na rezultat javne ponudbe. Podjetje je zbralo manj denarja, kot so si prvotno zamislili.

Po začetku kotacije so se stvari obrnile na bolje. Vseeno gre za podjetje, ki ima močno pozicijo na trgu pametnih telefonov v Indiji. Spletne storitve na Kitajskem so v velikem vzponu in v tej panogi podjetje išče svojo priložnost. Po poteku javne ponudbe so objavili, da bo kmalu mogoče kupiti nov model njihovega telefona.

Že drugi dan kotacije je cena delnice zrasla za 13 odstotkov, medtem ko je do konca tedna pridobila 26 odstotkov glede na ceno, doseženo v javni ponudbi.