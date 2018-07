Trump: Mayeva je uničila brexit, Boris Johnson bi bil odličen premier

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v četrtek prispel na obisk v Veliko Britanijo, je bil v intervjuju za tabloid The Sun kritičen do načrta britanske vlade za brexit. Dejal je, da bo načrt premierke Therese May za brexit verjetno uničil možnosti za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma med Veliko Britanijo in ZDA.