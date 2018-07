Zelo veliko Britancev, ki ga imajo med drugim za rasista, fanatika, sovražnika in spolnega nadlegovalca žensk ter razdiralca mednarodnih organizacij, Donalda Trumpa ni želelo v svoji sredi, pa je vseeno prišel. Ker si je to vroče želela primerka Theresa May, ki v teh zanjo težkih brexitskih dneh, ko jo razglašajo za premierko samo še po imenu, hrepeni po njegovi obljubi čudovitega pobrexitskega trgovinskega sporazuma z ZDA. Ne kaže ji dobro, saj je Trump pred prihodom v Evropo nepoučeno dejal, da je »od ljudi odvisno, ali bo ostala premierka« (v resnici je odvisno od konservativnih poslancev).

V prvi palači Velik šov, kar je vsak obisk predsednika ZDA, posebno pa Trumpa, se je v Britaniji začel včeraj malo pred drugo uro, ko je predsedniško letalo Air Force One pristalo na letališču Stansted. Pričakala sta ga britanski minister za mednarodno trgovino Liam Fox, brexstremist in največji oboževalec ZDA (mnogi mislijo, da pred dnevi ni odstopil izključno zaradi Trumpovega obiska), in Trumpov nekdanji milijarderski kolega Woody Johnson, ki ga je Trump v zahvalo za največjo osebno finančno podporo njegovi predsedniški kampanji imenoval za veleposlanika v Londonu. S Stansteda sta poletela dva helikopterja Marine One, ne da bi – zaradi varnostnih razlogov – vedeli, v katerem sta Donald in Melania Trump. Iz helikopterja si je pred pristankom na orjaškem vrtu rezidence ameriškega veleposlanika v razkošni palači v srcu Londona lahko ogledal zaščitno ogrado okrog posestva. Britanska policija jo je postavila v okviru ene največjih varnostnih operacij v zgodovini, v kateri sodelujejo policijske sile iz vse države. Veleposlanik ima rezidenco v palači Winfield House, ta pa ima drugi največji zasebni vrt v Londonu za Buckinghamsko palačo. Ameriški državi jo je leta 1949 za en sam dolar prodala oziroma podarila superbogata ameriška dedinja Barbara Hutton, razvpita zaradi sedmih zakonov. Tu sta Trump in prva dama prenočila. Ni še znano, kako sta spala, saj so protestniki napovedali celonočni »zvočni« protest v neposredni bližini te palače v Londonu, kamor se je Trump povabil kar sam.

V drugi palači Čeprav se govori o štiridnevnem delovnem obisku, bo večji del opravljen v dobrih 24 urah. Delo se je začelo s sinočnjim banketom v orjaški in strogo zastraženi palači Bleinheim – domu družine Chuchill v grofiji Oxfordshire, kjer naj bi Trump obiskal grob legendarnega britanskega medvojnega premierja Winstona Churchilla. Organizacija Oxford vstaja proti rasizmu je pozvala k protestu pred glavnim vhodom na posest palače, ker ima Trumpa za bojevita rasista, ki drugim rasistom vliva samozavest, da postajajo glasnejši. Lokalni prebivalci so vnaprej protestirali tudi proti napovedanemu obisku Churchillovega groba. Elaine Lanighan pravi: »To je gnusno. Morda je Trump hotel preveriti, ali je res, da se Churchill zaradi njega obrača v grobu.« Na bogataški banket v palačo Bleinheim je Mayeva povabila okoli 150 britanskih poslovnih voditeljev, kar samo potrjuje njeno hrepenenje po obljubi o pobrexitskem trgovinskem sporazumu z ZDA. Kar nekaj najbolj znanih, ki so se zamerili Trumpu, ni povabila. Vse bi naredila zanj, on pa je v Bruslju dejal, da sta Britanija in Nato »vroči točki« in da utegne biti njegovo ponedeljkovo srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom lažje.