Trumpa in njegovo soprogo Melanio bodo že danes gostili na slovesni večerji v palači Blenheim blizu Oxforda, kjer se je rodil Winston Churchill.

V petek pa bodo na vrsti uradni pogovori, katerih glavna tema bo prostotrgovinski sporazum med ZDA in Združenim kraljestvom po odhodu slednjega iz EU marca 2019. Takšnega sporazuma z ZDA si v Londonu srčno želijo.

Mayeva je že pred prihodom Trumpa kljub nizu njegovih nediplomatskih opazk sporočila, da »ni močnejšega zavezništva, kot so naši posebni odnosi z ZDA, in v prihodnjih letih tudi ne bo pomembnejšega zavezništva«. Prostotrgovinskega sporazuma si sicer hitro želi tudi Trump, ki je od vsega začetka podpiral brexit.

Napovedani množični protesti

Tudi danes je bil kritičen do njenega načrta za brexit, zaradi katerega se Mayeva sooča s hudo vladno krizo. Dejal je, da so Britanci glasovali za izstop iz unije. »Torej si predstavljam, da bodo to storili, mogoče po malo drugačni poti. Ne vem pa, če je to nekaj, za kar so glasovali,« je dodal o načrtih. Dodal je sicer, da verjetno ni prava oseba, da sodi o teh zadevah.

Mayeva je že zagotovila, da je njen predlog v skladu z referendumom o izstopu Velike Britanije iz EU in željami Britancev.

Ob obisku ameriškega predsednika so po vsej državi napovedani množični protesti, največji naj bi potekal v petek v Londonu - ki se mu bo ameriški predsednik med obiskom v veliki meri izognil. Ob prihodu v London je povedal, da ga protesti ne motijo in da ga imajo Britanci radi.

V petek bo s soprogo odpotoval na Škotsko, kjer ima v lasti dve igrišči za golf, in tam preživel vikend. Na Downing Streetu so dejali, da gre za "zasebni element uradnega obiska".