»Zelo prijazno pismo od severnokorejskega voditelja Kima,« je tvitnil Trump, ko je objavil kopija pisma z datumom 6. julij. V tvitu je dodal, da so že zelo napredovali.

V pismu Kim opisuje srečanje s Trumpom 12. junija v Singapurju in skupno izjavo, ki sta jo podpisali obe strani, kot »začetek pomembne poti«.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

»Iskreno verjamem, da lahko močna voljo, iskren napor in unikaten pristop mene in vaše ekscelence gospod predsednik glede oblikovanja nove prihodnost med Severno Korejo in ZDA obrodi sadove,« je zapisal Kim v pismu.

Ob tem se je Kim zahvalil Trumpu in njegovim naporom za izboljšanje odnosov med državama ter izrazil upanje, da bodo v prihodnje še poglobili zaupanje tudi v okviru praktičnih ukrepov.

Pismo je datirano na dan, ko je Pjongjang obiskal ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki je nadaljeval pogovore o podrobnostih severnokorejske denuklearizacije, h kateri se je Kim zavezal na junijskem vrhu.