Poudaril je, da je kolegom povedal, kako zelo nesrečen je zaradi preskromnih obrambnih proračunov zaveznic, nakar so znatno okrepile svoje zaveze. »Odnos do ZDA ni bil pošten, a sedaj je,« je dodal. Izpostavil je, da so zaveznice obljubile, da bodo za obrambo namenile več in hitreje; omenil je številko 33 milijard dolarjev.

Na vprašanje, ali bodo ZDA odšle iz Nata in ali to lahko stori brez pristanka kongresa, je odgovoril, da verjetno lahko, a da to ni potrebno.

Vrh Nata je bil po Trumpovih besedah na koncu »fantastično srečanje«. Znova je poudaril dober odnos z Nemčijo in ponovil, da ne mara plinovoda Severni tok 2. Ob tem je pripomnil, da če bi vsi imeli boljši odnos z Rusijo, tudi ta plinovod ne bo več problem.

V odgovoru na vprašanje hrvaškega novinarja, ali je mogoče verjeti njegovim besedam in ali ne bo tvital drugače, ko se bo vkrcal na letalo, je najprej čestital Hrvaški za zmago v polfinalu svetovnega nogometnega prvenstva, nato pa je zatrdil, da ne, saj je zelo konsistenten.

Macron zanikal, da bi Trump govoril o izstopu ZDA iz Nata Francoski predsednik Emmanuel Macron je zanikal, da bi ameriški predsednik Donald Trump med dvostranskimi ali večstranskimi pogovori na vrhu Nata v Bruslju kdajkoli dejal, da bi ZDA lahko izstopile iz zavezništva. Ocenil je, da je Nato po vrhu še močnejši, saj je Trump znova potrdil zavezanost močnemu Natu.