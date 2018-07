Tusk je Trumpu to neposredno sporočilo namenil ob podpisu izjave o krepitvi sodelovanja med EU in Natom danes v Bruslju, dan pred vrhom zavezništva, na katerem se od Trumpa pričakujejo nove kritike zaradi preskromnih obrambnih proračunov evropskih zaveznic.

Evropa po Tuskovih besedah danes nameni za obrambo veliko več kot Rusija in toliko kot Kitajska. To je nedvomno naložba v skupno ameriško in evropsko obrambo in varnost, česar ni mogoče reči za ruske in kitajske obrambne investicije, je izpostavil. »Draga Amerika, ceni svoje zaveznike, saj jih konec koncev nimaš tako veliko. Draga Evropa, nameni več za obrambo, saj vsakdo ceni zaveznika, ki je dobro pripravljen in opremljen,« je še poudaril Tusk. Denar je pomemben, a prava solidarnost je še pomembnejša in Evropa je resnično solidarna z ZDA, je še izpostavil Tusk ter spomnil na pomoč po terorističnem napadu 11. septembra 2001 in na boj evropskih vojakov ob boku ameriških v Afganistanu.

Tusk je Trumpa pozval, naj se spomni na to ob srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Helsinkih. »Vedno je vredno vedeti, kdo je tvoj strateški prijatelj in kdo je tvoj strateški problem,« je Tusk sklenil svoje sporočilo Trumpu.