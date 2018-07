KD Group je pogodbo o prodaji pod določenimi pogoji z družbo Generali CEE Holding, ki je del italijanske Generali Group, sklenil 23. maja. Prodaji Adriatic Slovenice in KD Skladov, ki so v njeni lasti, so zeleno luč prižgali delničarji prodajalca, in sicer družba KD (78,73 odstotka), Oklev (4,82 odstotka) ter Caranthania Investments, Avra in Marles.

Delničarji KD Group so vodstvu za lani podelili razrešnico ter upravnemu odboru družbe podelili pooblastilo, da lahko v naslednjih 36 mesecih kupuje lastne delnice, ki jih lahko po svoji presoji umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

VZMD je temu nasprotoval, saj je ocenil, da bodo s tem lahko nastopili pogoji za iztisnitev 10.170 malih delničarjev. Predlagali so, da bi črtali možnost umika lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, a skupščina o tem ni glasovala, saj je bil pred tem sprejet prvotno predlagani sklep, so sporočili iz VZMD.